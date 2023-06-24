Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Утечка газа могла стать причиной взрыва в киевской многоэтажке — прокуратура
В Хмельницкой области эвакуировали людей после падения обломков ракет Х-101/Х-555
На Чонгарском мосту произошел взрыв
Срочно
Это были взрывы в соседней области – ОВА о громких звуках в Кременчуге и Полтаве
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Москве и Ростове военная техника: что происходит в России после заявления Пригожина

В Москве и Ростове военная техника: что происходит в России после заявления Пригожина

В настоящее время на фоне конфликта основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу в РФ гаряче. Что происходит в Москве и Ростове-на-Дону — читайте в материале.

В СМИ сообщают, что в Москве ужесточены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

По тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

В местных Telegram-пабликах пишут, что на улицах Москвы замечена военная техника.

В связи с последними событиями Красная площадь будет закрыта для посещения в субботу, 24 июня.

Ранее БТРы были зафиксированы в центре Ростова-на-Дону. Там тоже стали перекрывать улицы.

Что происходит в России: военная техника в Москве и Ростове

Местные паблики сообщали, что граница “ДНР” и Ростовской области была перекрыта.

Напомним, что основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что российские солдаты якобы нанесли удар по тыловым лагерям “вагнеровцев” . В результате погибло много наемников. Факты ICTV публиковали реакцию Минобороны Украины и ОП на события в РФ.

ИсточникMeduza, ростовское издание 161.ru, российские Telegram-каналы, российская служба BBC News

Фото: 161.ru

Москва, Росія, Ростов-на-Дону, Сергій Шойгу
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Подмосковье горит военная база: что известно
Пожежа в РФ
Исторический процесс всегда необратим, наблюдаем: реакция Минобороны и ОП на события в РФ
В Москве и Ростове военная техника: что происходит в России после заявления Пригожина
Танки в Кремле и бутылка “бахмутского”: мемы на заявление Пригожина относительно конфликта с Шойгу
В Москве и Ростове военная техника: что происходит в России после заявления Пригожина
Военный переворот или борьба за власть? Что известно о конфликте между Пригожиным и Шойгу
В Москве и Ростове военная техника: что происходит в России после заявления Пригожина
12 артподразделений и 2 РЭБ: в Генштабе рассказали, какие потери РФ нанесла украинская артиллерия за сутки
Українські військові
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Представители УПЦ МП до сих пор не покинули Киево-Печерскую лавру: детали
Києво-Печерська лавра
Не шевелятся по несколько суток на позиции! Как работают снайперы на передовой
В Москве и Ростове военная техника: что происходит в России после заявления Пригожина
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (23.06.2023)
В Москве и Ростове военная техника: что происходит в России после заявления Пригожина
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (23.06.2023)
В Москве и Ростове военная техника: что происходит в России после заявления Пригожина
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь