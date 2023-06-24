В Москве и Ростове военная техника: что происходит в России после заявления Пригожина
В настоящее время на фоне конфликта основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу в РФ гаряче. Что происходит в Москве и Ростове-на-Дону — читайте в материале.
В СМИ сообщают, что в Москве ужесточены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.
По тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.
В местных Telegram-пабликах пишут, что на улицах Москвы замечена военная техника.
В связи с последними событиями Красная площадь будет закрыта для посещения в субботу, 24 июня.
Ранее БТРы были зафиксированы в центре Ростова-на-Дону. Там тоже стали перекрывать улицы.
Местные паблики сообщали, что граница “ДНР” и Ростовской области была перекрыта.
Напомним, что основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что российские солдаты якобы нанесли удар по тыловым лагерям “вагнеровцев” . В результате погибло много наемников. Факты ICTV публиковали реакцию Минобороны Украины и ОП на события в РФ.
Источник: Meduza, ростовское издание 161.ru, российские Telegram-каналы, российская служба BBC News
Фото: 161.ru
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