В Москве и Ростове военная техника: что происходит в России после заявления Пригожина

В настоящее время на фоне конфликта основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу в РФ гаряче. Что происходит в Москве и Ростове-на-Дону — читайте в материале.

В СМИ сообщают, что в Москве ужесточены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры.

По тревоге подняты подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии.

В местных Telegram-пабликах пишут, что на улицах Москвы замечена военная техника.

В связи с последними событиями Красная площадь будет закрыта для посещения в субботу, 24 июня.

Ранее БТРы были зафиксированы в центре Ростова-на-Дону. Там тоже стали перекрывать улицы.

Местные паблики сообщали, что граница “ДНР” и Ростовской области была перекрыта.

Напомним, что основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что российские солдаты якобы нанесли удар по тыловым лагерям “вагнеровцев” . В результате погибло много наемников. Факты ICTV публиковали реакцию Минобороны Украины и ОП на события в РФ.

Источник: Meduza, ростовское издание 161.ru, российские Telegram-каналы, российская служба BBC News

Фото: 161.ru

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