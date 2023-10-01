Стрілець мобільної групи ППО розповів, як визначають та чим збивають ворожі дрони

Війська РФ дедалі частіше почали змінювати тактику ударів дронами. Водночас українські захисники в рази покращили свої навички з відбиття атак.

Про це розповів стрілець мобільної групи ППО Північного об’єднання Національної гвардії України Денис Ляшенко.

До повномасштабного вторгнення РФ досвіду роботи з дронами у військового не було, тому спеціальність йому довелося освоювати з нуля.

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За його словами, командування швидко відреагувало на початок російських атак БпЛА і в перші ж дні захисників почали відправляти на полігони для теоретичних і практичних навчань. Наразі ефективність збиття ворожих цілей зросла в рази.

Виявити Шахед можна не лише на звук, а й за допомогою тепловізійних прицілів та потужних прожекторів, зазначає військовий. Для збиття ворожих цілей використовують зброю починаючи з 5,45 мм калібру і закінчуючи 12,7 мм.

Ляшенко також додав, що зараз росіяни почали частіше змінювати напрямок і курс безпілотників.

– Якщо раніше Шахеди летіли майже по прямій траєкторії на дуже низькій висоті, зараз траєкторія може 10-20 разів змінитися за годину, – сказав він.

Уночі 1 жовтня РФ атакувала Україну 30 ударними безпілотниками типу Shahed, 16 БпЛА вдалося знищити.

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