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”Баллистика” будет вызывать панику, Россия не сможет противодействовать ATACMS — Игнат

ATACMS
Фото: Getty Images

Российские комплексы не смогут эффективно противодействовать ракетам ATACMS, уже слово “баллистика” будет вызывать у оккупантов тревогу.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона Єдині новини.

— Крылатых ракет много не бывает. Сейчас имеем тандем. Надеемся на трио с немецкой ракетой TAURUS, ну, и квартет дополнил бы неплохо ATACMS. Это баллистика. Вряд ли российские комплексы смогут эффективно противодействовать ей. Возможно, но все же это ракета способна бить на 300 км, а то и больше. Само слово “баллистика” будет вызывать тревогу у россиян, — рассказал он.

Напомним, с 18 по 21 февраля президент Владимир Зеленский посетил США, где провел встречу с президентом страны Джо Байденом.

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По итогам визита, западные СМИ сообщили, что Байден пообещал Зеленскому передать Украине небольшую партию ракет ATACMS.

ATACMS, Война в Украине, Военная техника, Юрій Ігнат
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