США передадут Украине небольшую партию ракет ATACMS — СМИ
Президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США передадут Украине небольшую партию ракет ATACMS.
По данным иностранных изданий, Байден сказал украинскому президенту о передаче ракет ATACMS во время визита в Белый дом.
Тактические ракеты ATACMS (Army Tactical missile System) — это снаряды, которые могут стрелять на дистанцию до 300 км. Всего есть несколько их модификаций, которые отличаются дальностью и точностью.
Ракета MGM-140A ATACMS Block 1 имеет кассетную боевую часть М39, снаряженную суббоеприпасами M74, предназначенными для поражения живой силы и легкозащищенной материальной части противника.
Недавно президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины по итогам встречи с Зеленским.
В заявлении Байдена говорится о большем количестве артиллерии, боеприпасов и противотанкового оружия для ВСУ. Он добавил, что первый американский танк Abrams уже на следующей неделе поступит в Украину.
Источник: NBC News