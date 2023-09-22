Президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США передадут Украине небольшую партию ракет ATACMS.

По данным иностранных изданий, Байден сказал украинскому президенту о передаче ракет ATACMS во время визита в Белый дом.

Сейчас смотрят

Тактические ракеты ATACMS (Army Tactical missile System) — это снаряды, которые могут стрелять на дистанцию до 300 км. Всего есть несколько их модификаций, которые отличаются дальностью и точностью.

Ракета MGM-140A ATACMS Block 1 имеет кассетную боевую часть М39, снаряженную суббоеприпасами M74, предназначенными для поражения живой силы и легкозащищенной материальной части противника.

Недавно президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины по итогам встречи с Зеленским.

В заявлении Байдена говорится о большем количестве артиллерии, боеприпасов и противотанкового оружия для ВСУ. Он добавил, что первый американский танк Abrams уже на следующей неделе поступит в Украину.

Источник: NBC News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.