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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

”Балістика” викликатиме паніку, Росія не зможе протидіяти ATACMS – Ігнат

ATACMS
Фото: Getty Images

Російські комплекси не зможуть ефективно протидіяти ракетам ATACMS, вже слово “балістика” викликатиме у окупантів тривогу.

Про це спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Крилатих ракет багато не буває. Зараз маємо тандем. Сподіваємося на тріо з німецькою ракетою TAURUS, ну, і квартет доповнив би непогано ATACMS. Це балістика. Навряд російські комплекси зможуть ефективно протидіяти їй. Можливо, але все ж таки це ракета здатна бити на 300 км, а то й більше. Саме слово “балістика” викликатиме тривогу у росіян, — розповів він.

Нагадаємо, з 18 по 21 лютого президент Володимир Зеленський відвідав США, де провів зустріч з президентом країни Джо Байденом.

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За підсумками візиту, західні ЗМІ повідомили, що Байден пообіцяв Зеленському передати Україні невелику партію ракет ATACMS.

ATACMS, Війна в Україні, Військова техніка, Юрій Ігнат
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