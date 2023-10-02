”Балістика” викликатиме паніку, Росія не зможе протидіяти ATACMS – Ігнат
Російські комплекси не зможуть ефективно протидіяти ракетам ATACMS, вже слово “балістика” викликатиме у окупантів тривогу.
Про це спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Крилатих ракет багато не буває. Зараз маємо тандем. Сподіваємося на тріо з німецькою ракетою TAURUS, ну, і квартет доповнив би непогано ATACMS. Це балістика. Навряд російські комплекси зможуть ефективно протидіяти їй. Можливо, але все ж таки це ракета здатна бити на 300 км, а то й більше. Саме слово “балістика” викликатиме тривогу у росіян, — розповів він.
Нагадаємо, з 18 по 21 лютого президент Володимир Зеленський відвідав США, де провів зустріч з президентом країни Джо Байденом.
За підсумками візиту, західні ЗМІ повідомили, що Байден пообіцяв Зеленському передати Україні невелику партію ракет ATACMS.
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