Мы не считаем, что поддержка со стороны США пошатнулась – Кулеба о бюджетной резолюции

Временная бюджетная резолюция США, в которой не предусмотрено финансирование для Украины, не означает, что поддержка со стороны союзников пошатнулась.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем перед заседанием совета министров ЕС в Киеве, передает РБК-Украина.

— Вопрос в том, является ли то, что произошло в Конгрессе США в минувшие выходные, случаем, или системой. Я думаю, это был случай. У нас очень глубокая дискуссия с обеими частями Конгресса, республиканцами и демократами, — сказал он.

По словам министра, на фоне потенциального шатдауна в Соединенных Штатах “решение было принято таким, как оно есть”. В то же время Украина продолжает работу с обеими партиями Конгресса, чтобы это “не повторилось ни при каких обстоятельствах”.

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Кулеба заявил, что в Киеве не считают, что поддержка со стороны США пошатнулась, поскольку американцы понимают, что на кону в Украине гораздо больше, чем сама Украина.

— Речь о стабильности и предсказуемости в мире. И поэтому я верю, что мы сможем найти нужные решения, — подчеркнул он.

Вечером 30 сентября обе палаты Конгресса приняли резолюцию о временном финансировании правительства, в которой не включена помощь Украине.

Президент США Джо Байден подписал соответствующий проект, однако подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что временная бюджетная резолюция США не угрожает поставкам оружия, одобренным ранее.

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