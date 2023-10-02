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Валентина Летяк, редактор ленты

Получена очень ценная информация: Юсов раскрыл детали спецоперации Барыня

Получена очень ценная информация: Юсов раскрыл детали спецоперации Барыня
Фото: УНИАН

В рамках операции Барыня, кроме сдачи в плен 11 россиян и перехода на сторону Украины самого российского лейтенанта Даниила Алферова, получена очень ценная информация, которая позволила сохранить жизнь украинским военным, а также раскрыть и сломать определенные планы врага.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, сотрудники разведки сами вышли на Алферова, который был противником геноцидной войны РФ против Украины и не хотел быть военным преступником.

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— В отличие от операции Синица с вертолетом Ми-8, пилот которого сам вышел на представителей ГУР, в данной ситуации именно разведка вышла на лейтенанта Алферова. И это не секрет. Мы отслеживаем базу кадровых военных и тех, кого принудительно мобилизуют. Собственно, выход на него состоялся через соцсети, и он был удачным, — отметил Юсов.

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розвідка, ГУР

Андрій Юсов, Армия России, Война в Украине, полон, Разведка, Російська агресія
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