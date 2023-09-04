Украина получила секретные документы о военных аэродромах РФ: ГУР показало детали спецоперации Синица

9 августа на Харьковщине возле границы с РФ была проведена уникальная операция военной разведки совместно с департаментом внутренней безопасности Нацполиции под кодовым названием Синица.

В ее результате был похищен и захвачен новый российский вертолет Ми-8 с бронированной кабиной.

О деталях спецоперации было сообщено в документальном фильме Сбитые летчики России из цикла Военная разведка Украины, который транслировался в эфире телемарафона Единые новости.

Добычей разведчиков также стала ценная документация и секретно-техническое оборудование, что нанесло значительный ущерб вражеской авиации.

Командиром воздушного судна был 28-летний россиянин Максим Кузьминов. Он фактически похитил вертолет, перелетев через линию фронта по безопасному коридору, что было организовано военной разведкой.

— Я связался с представителями разведки Украины. Объяснил им ситуацию свою, на что мне предложили такой вариант: давай, мы гарантируем тебе безопасность, новые документы, денежную компенсацию, вознаграждение. Обсудили детали и начали планировать непосредственно мой перелет, — сказал Кузьминов.

В фильме говорится, что во время этой спецоперации пилот получил ранение, но ему вовремя оказали медицинскую помощь.

— Я понял, что нахожусь рядом с границей. То есть я передал свое местонахождение. Сказал, что давайте попробуем. Сказал, что нахожусь недалеко. И уже окончательно решил. Перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. В принципе, уже никто не знал, что со мной. Видимо, дня 3-4 не понимал, что произошло. Перелетел, все успешно, приземлился, меня встретили, поговорили, объяснили, что к чему.

Отмечается, что сейчас российский пилот-вертолетчик в безопасности и предоставляет очень ценные показания о вражеской российской авиации, системах связи и аэродромной сети нашей военной разведке.

Эта спланированная спецоперация нанесла России болезненный и унизительный удар. Отмечается, что пилот, который похитил воздушное судно для Украины, получил от нашего государства все предусмотренные законом гарантии. А вертолет Ми-8 2016 года выпуска пополнил воздушный парк военной разведки.

Отметим, что российские расследователи издания Агентство узнали в российском летчике вертолета Ми-8 Максима Кузьминова. Утверждается, что именно этот человек снят на видео, опубликованном ГУР.

По их данным, Кузьминов — летчик-штурмовик 319 отдельного вертолетного полка Восточного военного округа.

Издание утверждает, что один из его друзей указал, что он выпускник Красноярского кадетского корпуса им. А.И. Лебедя 2012 года. Также у него опубликованы фото с указанным пилотом и другими курсантами сизранского филиала ВПА.

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