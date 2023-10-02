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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Отримано дуже цінну інформацію: Юсов розкрив деталі спецоперації Бариня

Отримано дуже цінну інформацію: Юсов розкрив деталі спецоперації Бариня
Фото: УНІАН

У межах операції Бариня, окрім здавання в полон 11 росіян і переходу на бік України самого російського лейтенанта Данила Алфьорова, отримано дуже цінну інформацію, яка дозволила зберегти життя українським військовим, а також розкрити та зламати певні плани ворога.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, співробітники розвідки самі вийшли на Алфьорова, який був противником геноцидної війни РФ проти України та не хотів бути воєнним злочинцем.

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– На відміну від операції Синиця з гелікоптером Мі-8, пілот якого сам вийшов на представників ГУР, у цій ситуації саме розвідка вийшла на лейтенанта Алфьорова. І це не секрет. Ми відстежуємо базу кадрових військових і тих, кого примусово мобілізують. Власне, вихід на нього відбувся через соцмережі, й він був вдалим, – наголосив Юсов.

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розвідка, ГУР

Андрій Юсов, Армія Росії, Війна в Україні, полон, Розвідка, Російська агресія
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