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Первая в истории за пределами блока. В Киеве начинается встреча глав МИД стран Евросоюза

Україна-ЄС

В понедельник, 2 октября, в Киеве начинается встреча Совета министров ЕС по иностранным делам.

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель.

— Сегодня я созываю министров иностранных дел ЕС в Киеве на первую в истории встречу всех 27 государств-членов за пределами ЕС. Будущее Украины — в ЕС, — написал он в Twitter.

Как пишет Euroactiv, среди главных тем:

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  • интеграция Украины в ЕС;
  • демонстрация поддержки со стороны ЕС;
  • подведение итогов важных мероприятий, таких, как западная военная помощь и дальнейшее усиление санкций против РФ.

По словам Борреля, поддержка Украины “не зависит от того, как будет развиваться война в ближайшие дни и недели”. Он отметил необходимость продолжать и усиливать помощь Киеву.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что временная бюджетная резолюция США, в которой не предусмотрено финансирование для Украины, не означает, что поддержка со стороны союзников пошатнулась.

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Фото: European Union in Ukraine

ЕС, Война в Украине, Жозеп Боррель
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