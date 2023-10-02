Первая в истории за пределами блока. В Киеве начинается встреча глав МИД стран Евросоюза
В понедельник, 2 октября, в Киеве начинается встреча Совета министров ЕС по иностранным делам.
Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель.
— Сегодня я созываю министров иностранных дел ЕС в Киеве на первую в истории встречу всех 27 государств-членов за пределами ЕС. Будущее Украины — в ЕС, — написал он в Twitter.
Как пишет Euroactiv, среди главных тем:
- интеграция Украины в ЕС;
- демонстрация поддержки со стороны ЕС;
- подведение итогов важных мероприятий, таких, как западная военная помощь и дальнейшее усиление санкций против РФ.
По словам Борреля, поддержка Украины “не зависит от того, как будет развиваться война в ближайшие дни и недели”. Он отметил необходимость продолжать и усиливать помощь Киеву.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что временная бюджетная резолюция США, в которой не предусмотрено финансирование для Украины, не означает, что поддержка со стороны союзников пошатнулась.
Фото: European Union in Ukraine
Загрузка
Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.Татьяна Наконечная