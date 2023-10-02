Первая в истории за пределами блока. В Киеве начинается встреча глав МИД стран Евросоюза

В понедельник, 2 октября, в Киеве начинается встреча Совета министров ЕС по иностранным делам.

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель.

— Сегодня я созываю министров иностранных дел ЕС в Киеве на первую в истории встречу всех 27 государств-членов за пределами ЕС. Будущее Украины — в ЕС, — написал он в Twitter.

Как пишет Euroactiv, среди главных тем:

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интеграция Украины в ЕС;

демонстрация поддержки со стороны ЕС;

подведение итогов важных мероприятий, таких, как западная военная помощь и дальнейшее усиление санкций против РФ.

По словам Борреля, поддержка Украины “не зависит от того, как будет развиваться война в ближайшие дни и недели”. Он отметил необходимость продолжать и усиливать помощь Киеву.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что временная бюджетная резолюция США, в которой не предусмотрено финансирование для Украины, не означает, что поддержка со стороны союзников пошатнулась.

Фото: European Union in Ukraine

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