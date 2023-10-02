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Чтобы сохранить темп контрнаступления. Уоллес призвал Украину усилить мобилизацию молодежи

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Украине нужно усилить мобилизацию, чтобы сохранить темп контрнаступления и не дать России времени на восстановление ресурсов.

Об этом сообщает The Telegraph.

— Контрнаступление Украины является успешным. Медленно, но уверенно украинские вооруженные силы прорывают российские линии. Иногда двор за двором, иногда село за селом, Украина имеет импульс и продвигается вперед, — сказал он.

По его словам, российская армия дает трещину, в то время как Украина изучила новую тактику преодоления минных полей и ударами дальнобойных ракет разрушает российские штабы.

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— Мы являемся свидетелями начала битвы за Крым, — добавил Уоллес.

В то же время экс-глава Минобороны Британии отметил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что время и раскол международного сообщества помогут РФ победить. Уоллес подчеркнул, что Украина должна продолжать темп контрнаступления, поэтому партнеры должны предоставить ей больше военной поддержки, в том числе и дальнобойные ракеты.

По мнению бывшего министра, лучший способ сплотить международное сообщество — это демонстрация успеха.

— Украина также может сыграть свою роль. Средний возраст солдат на фронте — более 40 лет. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но дело в том, что Россия скрыто мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для построения новой армии. Поэтому так же, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах, возможно, пришло время переоценить масштабы мобилизации в Украине, — заявил Уоллес.

Ранее министр обороны Британии Грант Шеппс заявил, что Путин не может выиграть войну, но и не может найти способ выйти из нее.

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Источник: The Telegraph
Бен Уоллес, Война в Украине, Великобритания, Владимир Путин
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