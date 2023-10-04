Ситуация сложная, однако выборы в Украине могут состояться во время войны – Зеленский
Ситуация с проведением выборов в Украине во время войны является “сложной”, но если Верховная Рада внесет нужные изменения в законодательство и будет гарантирована безопасность для участников голосования, то их организуют.
Об этом в интервью итальянскому каналу Sky TG24 заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что “ситуация сложная”, однако выборы могут состояться, “если парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию”.
— Важно организовать выборы безопасным способом для людей, которые должны голосовать, не подвергаясь нападениям (со стороны армии РФ, — Ред.). У нас есть эта задача, и если нашей стране удастся внести изменения в законы, то в Украине пройдут выборы, — говорит он.
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