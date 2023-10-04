Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Києві брат із сестрою стрибнули з 24 поверху
Масована атака Черкащини: РФ поцілила в промислову інфраструктуру Умані
Зроблю все для переговорів між РФ та Україною: переможець виборів у Словаччині Фіцо
Кожен є оборонцем України: чому 1 жовтня можна вважати загальнонаціональним святом
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ситуація складна, проте вибори в Україні можуть відбутися під час війни – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Cитуація з проведенням виборів в Україні під час війни є “складною”, але якщо Верховна Рада внесе потрібні зміни до законодавства та буде гарантовано безпеку для учасників голосування, то їх організують.

Про це в інтерв’ю італійському каналу Sky TG24 заявив президент України Володимир Зеленський.

Голова держави зауважив, що “ситуація складна”, проте вибори можуть відбутися, “якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування”.

Зараз дивляться

– Важливо організувати вибори безпечним способом для людей, які мають голосувати, не наражаючись на напади (з боку армії РФ, – Ред.). У нас є це завдання, тож якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні відбудуться вибори, – говорить він.

Читайте також
Зеленський назвав проблеми для проведення виборів в Україні у 2024 році
Володимир Зеленський

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 04.10.2023
DeepStateMap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Як передати показники лічильника в Нафтогаз: інструкція покроково
газовий лічильник
Виплати від ООН: хто з українців отримає 2 220 грн та як подати заявку
Гроші, виплати, гривня

Завантаження

Ігри
Відео
Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються.  Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Оксана Михайлова
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Ситуація складна, проте вибори в Україні можуть відбутися під час війни – Зеленський
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Ситуація складна, проте вибори в Україні можуть відбутися під час війни – Зеленський
СБУ оголосила підозру окупанту | Репортаж на лінії вогню | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Ситуація складна, проте вибори в Україні можуть відбутися під час війни – Зеленський
Доки в Росії тестують сирени, ГУР вже в Криму! Новини Факти ICTV за 04.10.2023
Ситуація складна, проте вибори в Україні можуть відбутися під час війни – Зеленський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь