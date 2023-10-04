Ситуація складна, проте вибори в Україні можуть відбутися під час війни – Зеленський
Cитуація з проведенням виборів в Україні під час війни є “складною”, але якщо Верховна Рада внесе потрібні зміни до законодавства та буде гарантовано безпеку для учасників голосування, то їх організують.
Про це в інтерв’ю італійському каналу Sky TG24 заявив президент України Володимир Зеленський.
Голова держави зауважив, що “ситуація складна”, проте вибори можуть відбутися, “якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування”.
– Важливо організувати вибори безпечним способом для людей, які мають голосувати, не наражаючись на напади (з боку армії РФ, – Ред.). У нас є це завдання, тож якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні відбудуться вибори, – говорить він.
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Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.Оксана Михайлова