Ситуація складна, проте вибори в Україні можуть відбутися під час війни – Зеленський

Cитуація з проведенням виборів в Україні під час війни є “складною”, але якщо Верховна Рада внесе потрібні зміни до законодавства та буде гарантовано безпеку для учасників голосування, то їх організують.

Про це в інтерв’ю італійському каналу Sky TG24 заявив президент України Володимир Зеленський.

Голова держави зауважив, що “ситуація складна”, проте вибори можуть відбутися, “якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування”.

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– Важливо організувати вибори безпечним способом для людей, які мають голосувати, не наражаючись на напади (з боку армії РФ, – Ред.). У нас є це завдання, тож якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні відбудуться вибори, – говорить він.

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