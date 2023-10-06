Будет больше ПВО, артиллерии и дальнобойного оружия: Зеленский о договоренностях после саммита
Украина по итогам саммита Европейского политического сообщества получит больше ПВО, артиллерии и дальнобойного оружия.
Об этом в своем традиционном обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
— Завершаем этот длинный и насыщенный день. День саммита Европейского политического сообщества. Много встреч, важные переговоры. У нас будет больше ПВО — есть четкие договоренности. Это очень важно перед зимой. Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания — спасибо! Будет больше артиллерии у наших воинов. Будет больше дальнобойного оружия. И обязательно будет больше справедливости. — подчеркнул он.
Кроме того, глава государства поблагодарил каждого лидера стран-партнеров, в частности Испанию, ЕС и Европейский парламент.
Также Зеленский, говоря об ударе РФ по селу Гроза на Харьковщине, заявил, что сейчас главным месседжем для мира является то, что зло не имеет права взять верх.
— И только сейчас, только в Украине эту принципиальную моральную позицию можно удержать. Но всем вместе! — добавил он.
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