Будет больше ПВО, артиллерии и дальнобойного оружия: Зеленский о договоренностях после саммита

Украина по итогам саммита Европейского политического сообщества получит больше ПВО, артиллерии и дальнобойного оружия.

Об этом в своем традиционном обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Завершаем этот длинный и насыщенный день. День саммита Европейского политического сообщества. Много встреч, важные переговоры. У нас будет больше ПВО — есть четкие договоренности. Это очень важно перед зимой. Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания — спасибо! Будет больше артиллерии у наших воинов. Будет больше дальнобойного оружия. И обязательно будет больше справедливости. — подчеркнул он.

Кроме того, глава государства поблагодарил каждого лидера стран-партнеров, в частности Испанию, ЕС и Европейский парламент.

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Также Зеленский, говоря об ударе РФ по селу Гроза на Харьковщине, заявил, что сейчас главным месседжем для мира является то, что зло не имеет права взять верх.

— И только сейчас, только в Украине эту принципиальную моральную позицию можно удержать. Но всем вместе! — добавил он.

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