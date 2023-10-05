Угроза новой агрессии РФ в 2028 году: какие страны в зоне риска и что сделает невозможным нападение

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита в Испании высказал мнение, что если сейчас заморозить войну, то к 2028 году РФ сможет атаковать другие страны. Есть ли сейчас предпосылки к замораживанию конфликта, какие могут быть новые цели России и что делать, чтобы таких рисков не возникло — рассказали военные эксперты.

Есть ли сейчас предпосылки к замораживанию войны

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко эксклюзивно Фактам ICTV сказал, что пока не видит, чтобы сценарий двигался к замораживанию боевых действий.

— Я такого сценария не вижу как минимум в ближайшее время и в следующем году. Очевидно, что Россия задекларировала намерения продолжать боевые действия, мы, соответственно, будем защищаться, противостоять агрессии, плюс вопрос заключается в продолжении освобождения наших территорий, — говорит он.

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Какие страны РФ может атаковать в 2028 году

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что это могут быть Балтийские страны.

— Может, они захотят пробить очередной коридор по суше до Кенигсберга (Калининграда, как они его называют) и, может, мост построят. Здесь есть определенное угроза и определенное направление, куда они будут стремиться двигаться, — сказал в эфире Єдиних новин Гетьман.

Он отметил, что в случае паузы в войне Россия сможет начать развитие новейших заводов по производству тяжелой техники и ракет.

— Паузу давать нельзя. Сегодня они атакуют нашу страну, атакуют ракетами, бомбами, поэтому нам нужно усиливать средства ПВО, — отметил Гетьман.

Со своей стороны Мусиенко отметил, что это известный факт, что Россия может угрожать странам Балтии.

— В принципе наши партнеры из НАТО об этом проинформированы, поэтому они постоянно укрепляют этот фланг. Более того, в этом году Россия готовила гибридные, агрессивные операции с помощью российских террористов вагнеровцев против Польши с территории Беларуси. Но благодаря огласке и тому, что их планы были прочитаны, в частности и в наших СМИ обсуждались такие возможности, эти операции были сорваны, — добавил Мусиенко.

Что делать, чтобы РФ не атаковала другие страны

На самом деле страны Балтии и Польша на фоне российской агрессии против Украины уже очень много сделали, чтобы минимизировать любые последствия для себя в случае возникновения со стороны РФ угрозы нападения.

— НАТО также не стоит на месте, они укрепляют восточный фланг. Ну, и две новые страны присоединяются, Финляндия и Швеция в Балтийском море, которые усложняют планы РФ по вторжению в эти страны. Кроме того, Польша задекларировала намерения создать мощную сухопутную армию, — говорит Мусиенко.

По его мнению, до 2028 года и Украина, и страны Балтии, и Польша сформируют мощный щит, который не позволит агрессии РФ распространиться дальше.

— А если мы еще и вступим в НАТО или объединимся и будем сотрудничать даже без НАТО со странами Балтии, Польши, Румынии, Словакии, то, я думаю, что у России не будет шансов реализовать задуманное, — говорит эксперт.

Уменьшить возможности Украины в войне, по мнению Мусиенко, могут только ограничения от Запада в предоставлении оборонной помощи.

— Вот то, что может повлиять на ход боевых действий, если такое сокращение помощи состоится. Поэтому давайте дадим Украине такую поддержку, которая фактически сделает невозможным проявление агрессии в будущем. Но если позиция Запада в том, что они и так делают сейчас много для укрепления своего восточного фронта, они должны оказать помощь и Украине, чтобы мы в будущем, до 2028 года, как говорит президент, стали частью НАТО. И тогда вопросы будут сняты, потому что Россия не будет атаковать НАТО, — считает эксперт.

Если же говорить категориями 2028 года, то эксперт надеется, что сектор обороны укрепится настолько с помощью наших партнеров, что Россия после Украины ни на кого не будет в силах нападать.

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