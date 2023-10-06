Буде більше ППО, артилерії та далекобійної зброї: Зеленський про домовленності після саміту

Україна за підсумками саміту Європейської політичної спільноти отримає більше ППО, артилерії та далекобійної зброї.

Про це у своєму традиційному зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Завершуємо цей довгий і насичений день. День саміту Європейської політичної спільноти. Багато зустрічей, важливі переговори. У нас буде більше ППО – є чіткі домовленості. Це дуже важливо перед зимою. Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Британія – дякую! Буде більше артилерії в наших воїнів. Буде більше далекобійної зброї. І обов’язково буде більше справедливості. – наголосив він.

Крім того, голова держави подякував кожному лідеру країн-партнерів, зокрема Іспанії, ЄС та Європейському парламенту.

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Також Зеленський, говорячи про удар РФ по селу Гроза на Харківщині, заявив, що наразі головним меседжем для світу є те, що зло не має права взяти гору.

– І лише зараз, лише в Україні цю принципову моральну позицію можна втримати. Але всім разом! – додав він.

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