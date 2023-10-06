Будут Остин и преемник Милли: на следующей неделе в Брюсселе состоится новый Рамштайн
10 октября в Брюссель отправятся глава Пентагона Ллойд Остин и новый глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун, чтобы провести личное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
На заседании Рамштайна, участие в котором примут министры обороны и старшие военные чиновники из почти 50 стран, планируют обсудить текущую ситуацию в Украине.
— Секретарь и глава присоединятся к министрам обороны и старшим военным чиновникам из почти 50 стран, чтобы обсудить текущий кризис в Украине и постоянную поддержку со стороны международного сообщества, чтобы обеспечить украинский народ средствами, необходимыми для защиты его суверенной территории, — говорится в сообщении.
Также глава Пентагона примет участие во встрече министров обороны НАТО, которая состоится 12 октября в штаб-квартире военного блока.
Стоит отметить, что это первый Рамштайн для Брауна, который стал преемником генерала Марка Милли.
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