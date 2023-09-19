Украина получит больше танков и снарядов: как завершилось 15-е заседание Рамштайна

Десятки стран, которые оказывают военную поддержку Украине, сегодня, 19 сентября, снова встретились на авиабазе Рамштайн в Германии. Это стало 15-м заседанием Контактной группы по обороне Украины, более известным, как формат Рамштайн.

Это заседание стало первым для недавно назначенного министра обороны Украины Рустема Умерова и последним для председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, который был участником всех предыдущих встреч в формате Рамштайн.

Вместе с тем, во время этого съезда министров обороны разных стран отсутствовал Борис Писториус, глава Минобороны Германии. Именно вокруг решения официального Берлина относительно дальнобойных ракет Taurus идут дебаты в течение последних месяцев.

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Как прошел 15-й Рамштайн для Украины, какое оружие получат украинские войска и как показал себя министр обороны Рустем Умеров во время встречи с коллегами — читайте в материале на Фактах ICTV.

Первый Рамштайн для Умерова, последний – для Милли

Во время приветственного слова глава Пентагона Ллойд Остин поздравил нового министра обороны Рустема Умерова, а также поблагодарил за работу предшественника на посту главы Минобороны Алексея Резникова.

— Поздравляю нового министра Умерова. Рустем, хорошо, что вы здесь. У нас уже был звонок и встреча, которую только что завершили. Я готов тесно сотрудничать с вашей командой, — подчеркнул министр обороны США.

В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, который присутствовал на всех предыдущих Рамштайнах, объявил, что уходит в отставку и не будет присутствовать на следующих заседаниях.

Он заверил, что этот шаг не повлияет на поддержку Украины со стороны международных партнеров.

Милли подчеркнул, что работа партнеров будет продолжаться, “пока Украина не достигнет успеха, потому что это общее обязательство наших стран”.

— Конечная цель очевидна — поддерживать Украину, пока не закончится война, по собственной воле начатая Путиным. Право торжествовать над правом сильного, — подчеркнул он.

Свое выступление Марк Милли закончил словами “Слава Украине!”.

Украинский министр обороны поблагодарил генерала Милли и заявил, что Министерство обороны Украины выделило пять кластеров работы с партнерами.

— Это мой первый Рамштайн как министра обороны. Меня тепло приветствовали все партнеры, министр Остин. Также благодарен генералу Милли за его поддержку и помощь в течение полутора лет. Он стал самым большим другом Украины. Мы также провели продуктивные встречи и сделали несколько новых объявлений о поддержке со стороны наших партнеров из разных стран относительно танков, ракет, боеприпасов, оборудования для разминирования. Мы будем уделять особое внимание истребителям, обучению персонала, самолетам F-16, помощи в создании инфраструктуры. Я также ознакомил наших коллег с последними данными о боевых действиях и обозначил острую необходимость до конца года. Министерство обороны выделило пять кластеров, которые требуют первоочередного внимания — ПВО, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника, — сказал он.

Вместе с тем, глава Минобороны Германии Борис Писториус пообещал пакет помощи, но лично на встречу не приехал – из-за положительного теста на коронавирус. Перед заседанием Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине на €400 млн, в который должны войти боеприпасы для различных типов вооружений, а также транспортные средства, системы разминирования, теплую одежду и генераторы для подготовки к зиме.

Примечательно, что глава Минобороны ФРГ не стал комментировать поставку дальнобойных ракет Taurus.

Оружие для Украины

Повестка дня встречи, которую вновь возглавил министр обороны США Ллойд Остин, была сосредоточена на обновлении боевых действий и будущем развитии сил и средств Украины.

В общем, во время Рамштайн представители почти 50 стран объявили о дополнительных обязательствах по долгосрочной поддержке Украины.

Некоторые из них назвал министр Остин. Так, в начале заседания глава Пентагона заявил, что на украинское поле боя “вот-вот прибудут” американские танки Abrams.

Кроме того, Остин объявил о создании коалиции по поставкам Украине танков Leopard, обучению пилотов ВСУ на истребителях F-16 и информационным технологиям. В коалицию также вошли Эстония, ФРГ, Нидерланды, Польша и Люксембург.

Вместе с тем, в Минобороны Дании объявили о намерении передать Украине 15 модернизированных танков Т-72ЕА и 30 танков Leopard 1, которые должны поступить в ближайшее время. Эти танки станут частью реализации датской военной помощи в рамках пакета на сумму примерно €777 млн, о чем официальный Копенгаген объявил на прошлой неделе.

Кроме того, Чехия также планирует предоставить Украине танки. Так, при финансовой поддержке Дании и Нидерландов, официальная Прага планирует предоставить 15 модернизированных танков Т-72.

— Киев получит как современное чешское оружие, так и модернизированную технику, которая уже есть на вооружении местных Вооруженных сил. Техника и боеприпасы будут в так называемом боевом состоянии и будут переданы Украине в ближайшие месяцы и в 2024 году, — отметил заместитель главы Минобороны Чехии Даниэль Блажковец.

При том во время выступления Ллойд Остин упомянул о Польше, которая перед этим объявляла о поставке Украине необходимого оборудования для разминирования, а также более 100 БМП и несколько десятков тысяч боеприпасов.

Рамштайну также предшествовали заявления об оборонных поставках со стороны Швеции (более $300 млн), Германии ($420 млн) и Дании — на $833 млн.

Министр обороны США Остин добавил, что все страны Контактной группы не являются соперниками в соревновании, это скорее коалиция государств-единомышленников, которые работают над наращиванием выпуска необходимых боеприпасов и оружия для Украины.

Глава Пентагона отметил, что главе Кремля приходится рассчитывать на поддержку Ирана и КНДР, когда же государства “со всего мира стоят вместе, чтобы противостоять московской завоевательной кампании”.

Ситуация на поле боя

Вместе с тем, комментируя продвижение Вооруженных сил Украины на поле боя, Марк Милли заявил, что украинские войска продолжат контрнаступление зимой, когда после дождей и бездорожья замерзнет земля и тяжелая техника ВСУ сможет возобновить движение.

— С приближением зимы начнется период, когда тяжелая техника не сможет передвигаться из-за влажной земли. Однако позже земля замерзнет, поэтому это перестанет быть проблемой. Сегодня на заседании (группы Рамштайн. — Ред.) представители украинской стороны отметили, что ВСУ не намерены приостанавливать контрнаступление из-за наступления зимы. Тем более, что они имеют стратегическое преимущество на фронте, — отметил Марк Милли.

Он также отметил, что Киев не планирует прекращать контрнаступление в связи с приближением зимы.

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