Будуть Остін та наступник Міллі: наступного тижня у Брюсселі відбудеться новий Рамштайн
10 жовтня до Брюсселя вирушать глава Пентагону Ллойд Остін та новий глава Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун, аби провести особисте засідання Контактної групи з питань оборони України.
Про це повідомляє прес-служба Пентагону.
На засіданні Рамштайну, участь в якому візьмуть міністри оборони та старші військові чиновники з майже 50 країн, планують обговорити поточну ситуацію в Україні.
– Секретар і голова приєднаються до міністрів оборони та старших військових чиновників з майже 50 країн, щоб обговорити поточну кризу в Україні та постійну підтримку з боку міжнародного співтовариства, аби забезпечити український народ засобами, необхідними для захисту його суверенної території, – йдеться у повідомленні.
Також глава Пентагону візьме участь у зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбудеться 12 жовтня в штаб-квартирі військового блоку.
Варто зазначити, що це перший Рамштайн для Брауна, який став наступником генерала Марка Міллі.
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