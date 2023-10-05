Полностью автономная: как работает система защиты от дронов SurveilSpire
В Украину были поставлены новые беспилотные разведывательные системы SurveilSpire, которые способны обнаруживать и подавлять БпЛА противника.
Об этом 5 октября говорится в сообщении немецкого концерна по производству военной техники и вооружений Rheinmetall, которые получили очередной заказ от правительства Германии на поставку Украине данных беспилотных разведывательных систем.
Rheinmetall не называет стоимость заказа, однако уточняет, что производство выполнялось в сотрудничестве с эстонской компанией DefSecIntel и приблизительная цена — “небольшой двузначный диапазон миллионов евро”.
О том, что такое беспилотники SurveilSpire и как они могут помочь украинским военным на фронте — читайте на Фактах ICTV.
Что такое SurveilSpire и из чего состоит
SurveilSpire — это система защиты от беспилотников, предназначенная для разведки и поражения вражеских БпЛА.
В состав разведывательных систем входят мобильные наблюдательные башни с камерами дневного и ночного видения, а также автопилотируемые мини-беспилотники и система управления и контроля.
В комплект поставки, который заказала Германия для Украины, также вошли транспортные средства поставки.
Как работает SurveilSpire: обслуживание и эксплуатация
Изготовленные эстонской компанией DefSecIntel, башни наблюдения SurveilSpire могут быть погружены на трейлеры и быстро доставляются в район эксплуатации.
Для сборки требуется три человека, а работа системы полностью автоматизирована.
Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видеоизображения на мобильный командный пункт, а солнечные батареи обеспечивают устойчивую работу без силовых кабелей и источника топлива.
Системы SurveilSpire используются, в частности, для наблюдения за участками местности с минимально возможным количеством персонала. SurveilSpire также предусматривает работу в сети 5G.
SurveilSpire опирается на автопилотируемые разведывательные беспилотники, которые осуществляют патрулирование и полеты по конкретным заданиям. Это позволяет обследовать обнаруженные угрозы, а оператору — инициировать необходимые контрмеры.
Отметим, что это не первый раз, когда становится известно о поставках данных систем для борьбы с беспилотниками противника. Так, еще в феврале 2023 года сообщалось о поставках систем SurveilSpire для украинских военных.
Фото: DefSecIntel
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