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Илья Нежигай, редактор ленты

Полностью автономная: как работает система защиты от дронов SurveilSpire

Полностью автономная: как работает система защиты от дронов SurveilSpire

В Украину были поставлены новые беспилотные разведывательные системы SurveilSpire, которые способны обнаруживать и подавлять БпЛА противника.

Об этом 5 октября говорится в сообщении немецкого концерна по производству военной техники и вооружений Rheinmetall, которые получили очередной заказ от правительства Германии на поставку Украине данных беспилотных разведывательных систем.

Rheinmetall не называет стоимость заказа, однако уточняет, что производство выполнялось в сотрудничестве с эстонской компанией DefSecIntel и приблизительная цена — “небольшой двузначный диапазон миллионов евро”.

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О том, что такое беспилотники SurveilSpire и как они могут помочь украинским военным на фронте — читайте на Фактах ICTV.

Что такое SurveilSpire и из чего состоит

SurveilSpire — это система защиты от беспилотников, предназначенная для разведки и поражения вражеских БпЛА.

В состав разведывательных систем входят мобильные наблюдательные башни с камерами дневного и ночного видения, а также автопилотируемые мини-беспилотники и система управления и контроля.

В комплект поставки, который заказала Германия для Украины, также вошли транспортные средства поставки.

Как работает SurveilSpire: обслуживание и эксплуатация

Изготовленные эстонской компанией DefSecIntel, башни наблюдения SurveilSpire могут быть погружены на трейлеры и быстро доставляются в район эксплуатации.

Для сборки требуется три человека, а работа системы полностью автоматизирована.

Система включает в себя беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видеоизображения на мобильный командный пункт, а солнечные батареи обеспечивают устойчивую работу без силовых кабелей и источника топлива.

Системы SurveilSpire используются, в частности, для наблюдения за участками местности с минимально возможным количеством персонала. SurveilSpire также предусматривает работу в сети 5G.

SurveilSpire опирается на автопилотируемые разведывательные беспилотники, которые осуществляют патрулирование и полеты по конкретным заданиям. Это позволяет обследовать обнаруженные угрозы, а оператору — инициировать необходимые контрмеры.

Отметим, что это не первый раз, когда становится известно о поставках данных систем для борьбы с беспилотниками противника. Так, еще в феврале 2023 года сообщалось о поставках систем SurveilSpire для украинских военных.

Фото: DefSecIntel

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Естонія, Німеччина
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