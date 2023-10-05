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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Повністю автономна: як працює система захисту від дронів SurveilSpire

Повністю автономна: як працює система захисту від дронів SurveilSpire

В Україну було поставлено нові безпілотні розвідувальні системи SurveilSpire, які здатні виявляти і придушувати БпЛА противника.

Про це 5 жовтня йдеться в повідомленні німецького концерну з виробництва військової техніки та озброєнь Rheinmetall, які отримали чергове замовлення від уряду Німеччини на поставку Україні цих безпілотних розвідувальних систем.

Rheinmetall не називає вартість замовлення, однак уточнює, що виробництво виконувалося у співпраці з естонською компанією DefSecIntel і приблизна ціна – “невеликий двозначний діапазон мільйонів євро”.

Зараз дивляться

Про те, що таке безпілотники SurveilSpire і як вони можуть допомогти українським військовим на фронті – читайте на Фактах ICTV.

Що таке SurveilSpire і з чого складається

SurveilSpire – це система захисту від безпілотників, призначена для розвідки та ураження ворожих БпЛА.

До складу розвідувальних систем входять мобільні спостережні вежі з камерами денного і нічного бачення, а також автопілотовані мінібезпілотники і система управління та контролю.

До комплекту постачання, який замовила Німеччина для України, також увійшли транспортні засоби постачання.

Як працює SurveilSpire: обслуговування та експлуатація

Виготовлені естонською компанією DefSecIntel, вежі спостереження SurveilSpire можна завантажити на трейлери і швидко доставити в район експлуатації.

Для складання потрібно три людини, а робота системи повністю автоматизована.

Система включає бездротові канали зв’язку (4G і Starlink) для передавання відеозображення на мобільний командний пункт, а сонячні батареї забезпечують стійку роботу без силових кабелів і джерела палива.

Системи SurveilSpire використовуються, зокрема, для спостереження за ділянками місцевості з мінімально можливою кількістю персоналу. SurveilSpire також передбачає роботу в мережі 5G.

SurveilSpire спирається на автопілотовані розвідувальні безпілотники, які здійснюють патрулювання та польоти за конкретними завданнями. Це дозволяє обстежувати виявлені загрози і дає змогу оператору ініціювати необхідні контрзаходи.

Зазначимо, що це не вперше, коли стає відомо про постачання цих систем для боротьби з безпілотниками противника. Так, ще в лютому 2023 року повідомлялося про постачання систем SurveilSpire для українських військових.

Фото: DefSecIntel

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Естонія, Німеччина
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