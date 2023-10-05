Временный бюджет и отставка спикера: что происходит в США и как это повлияет на поддержку Украины

В Соединенных Штатах продолжается предвыборный процесс, в рамках которого между двумя партиями Конгресса США — республиканцами и демократами — обостряется борьба.

Так, из-за партийной борьбы конгрессменами было принято решение о временном бюджете, чтобы избежать шатдауна — периода, когда нет средств для финансирования работы правительства США. В этот временный пакет, который будет действовать до 17 ноября, не были включены средства для поддержки Украины.

Вместе с тем, из-за несогласия среди республиканцев в Палате представителей, был отстранен от должности спикер этой палаты Конгресса Кевин Маккарти.

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И пока в Вашингтоне идет борьба за влияние в отдельных штатах накануне выборов, в Украине продолжается борьба на поле боя, где в вопросе поставок оружия украинские войска определенным образом, но все же зависимы от западной помощи. И главным донором помощи для Украины в течение всего этапа полномасштабной войны являются именно США.

Факты ICTV выясняли, что эти внутриполитические события в США означают для Украины, как это может повлиять на американо-украинские отношения, повлияет ли предвыборная гонка в Штатах на ситуацию на фронте и может ли воспользоваться моментом нестабильности Кремль.

Повлияют ли споры в США по шатдауну на Украину?

Короткий ответ — нет. Шатдаун в США происходит в условиях, когда возникает дефицит федерального финансирования, а правительство Штатов вынуждено отправлять государственных работников в отпуска без сохранения заработной платы. И хотя существуют исключения для определенных “жизненно важных” работников (включая президента и членов Конгресса, которые продолжают получать зарплату), закрытие означает, что значительная часть федерального правительства прекращает функционировать.

В целом, за последние 42 года шатдаун в США происходил 10 раз, последний из которых при президентстве Дональда Трампа — с 21 декабря 2018 по 25 января 2019 года.

И если сам шатдаун не происходит каждый год, то споры вокруг того, как именно согласовывать федеральный бюджет, возникают едва ли не каждый год.

Так, политолог Алексей Якубин в комментарии Фактам ICTV говорит, что неопределенность вокруг шатдауна является нормальным явлением для США.

— Для американского политического процесса это вообще норма, когда идет борьба за бюджетный процесс, а партии пытаются влиять на прописание в бюджете нужных для себя статей расходов. Когда сегодня делают попытку показать, что шатдаун — это какая-то катастрофа, то это не соответствует действительности. Это постоянная практика в Штатах. И вопрос Украины здесь не является даже ключевым, — говорит он.

По словам Якубина, сейчас приоритетами конгрессменов являются предвыборный год и борьба за влияние между республиканцами и демократами.

— Этот спор (за бюджет, — Ред.) в какой-то степени коснется и нашего государства. Но в реальности это, скорее, о споре между двумя различными подходами, которые есть у республиканцев и демократов относительно бюджетного процесса. Параллельно, конечно, здесь накладывается ситуация с выборами, — говорит он.

А временный бюджет и отставка спикера в Палате представителей — это хорошо или плохо для Украины?

Немного контекста. Вечером 30 сентября, для того, чтобы избежать шатдауна, конгрессмены пришли к согласию по вопросу принятия временной бюджетной резолюции, которая имеет целью финансирование правительства США до 17 ноября 2023 года.

Вместе с тем, в этот бюджетный документ не было включено финансирование военных и гуманитарных потребностей Украины, поскольку между конгрессменами был найден компромисс относительно того, чтобы вопрос помощи Киеву принимался отдельным законопроектом. Алексей Якубин говорит, что для этого в Палате представителей должен был быть разработан специальный законопроект с расходами для Украины.

Впрочем, именно из-за принятия временного бюджета праворадикальная часть республиканцев обвинила спикера Палаты представителей Кевина Маккарти в том, что он подыгрывает Белому дому, который возглавляет президент-демократ Джо Байден. И когда недовольные республиканцы решили предложить отстранение Маккарти с должности спикера, их внезапно поддержали демократы.

И теперь, именно из-за того, что конгрессмены впервые в истории США проголосовали за отставку спикера Палаты представителей Маккарти, вопрос финансирования Украины стал “заложником американского политического процесса”, отмечает Якубин, поскольку теперь сначала должен быть избран новый спикер, а после этого, вероятно, конгрессмены вернутся к вопросу помощи Киеву.

— Сейчас ключевым вопросом относительно принятия (Конгрессом США, — Ред.) законопроекта о расходах на Украину является то, как быстро в Палате представителей изберут своего спикера. Даже если говорить о Маккарти, то он был избран не с первого раза, — сказал он.

Примечательно, что вместо Кевина Маккарти временным исполнителем обязанностей спикера Палаты представителей был назначен Патрик Макгенри, который имеет еще лучшую, чем Маккарти, репутацию по поддержке Украины. Так, согласно данным на сайте Republicans for Ukraine, где дается оценка действиям республиканцев в вопросе помощи Украине, Макгенри имеет оценку A (по шкале от A до F), когда же у Маккарти была B-.

В целом, можно утверждать, что на сегодня рассмотрение нового финансирования для Украины со стороны США фактически заморожено на неопределенный срок. И в таком состоянии Палата представителей может продолжать находиться до того момента, пока не будет избран новый спикер.

Без спикера американские законодатели в Палате Конгресса не смогут полноценно выполнять свои функции и рассматривать такие вопросы, как, например, поддержка Украины.

Это связано с тем, что именно избранный на постоянной основе спикер (а не временно исполняющий обязанности Патрик Макгенри) будет определять законодательные приоритеты и решать, что на повестке дня заседания. В общем, переизбрание спикера повлияет на то, какая будет проводиться политика в Палате представителей по тем или иным вопросам.

Смогут ли США помогать Украине без решения Конгресса?

Накануне американская газета The Wall Street Journal писала, что Министерство обороны США располагает $5,2 млрд, чтобы предоставлять из них помощь для Украины. По данным газеты, которая ссылается на анонимных представителей Пентагона, те объемы расходов, которые есть у Минобороны США сегодня, могут гарантировать помощь Украине еще примерно на шесть месяцев.

Вместе с тем, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что “ни при каких обстоятельствах нельзя позволить, чтобы американская поддержка Украины была прервана”.

По его словам, сегодня Соединенные Штаты имеют достаточно финансовых полномочий, чтобы удовлетворить потребности Украины на фронте, но необходимо, чтобы в будущем к поддержке Украины из Белого дома и Пентагона присоединился Конгресс США.

— У Пентагона все еще есть в распоряжении несколько миллиардов долларов… Итак, посмотрите, мы предоставляем Украине помощь по безопасности примерно каждые две недели, и я думаю, вы продолжите видеть, что так будет и в ближайшие недели, — сказал Кирби.

В то же время в будущем, говорит представитель Белого дома, без дополнительного финансирования со стороны Конгресса, Украина может столкнуться с жесткой остановкой поставок со стороны США.

А ленд-лиз может временно заменить помощь от Конгресса или Белого дома?

Учитывая, что сейчас Соединенные Штаты не приняли общий федеральный бюджет, и, более того, не включили в него помощь Украине, то о ленд-лизе речь пока не идет, говорит политолог Алексей Якубин.

— У нас ленд-лиз был до 1 октября (конец финансового года в США, — Ред.). Вообще, мы по ленд-лизу не получили ни одного элемента вооружения. Но он и не может (сейчас, — Ред.) работать, потому что он закончился, — говорит он.

Для того, чтобы возобновить действие американского ленд-лиза для Украины, он должен быть проголосован в рамках нынешнего федерального бюджета США дополнительно, говорит Якубин.

Так повлияет ли политический процесс в США на фронт в Украине?

Украинский политолог, председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж считает, что сосредоточение внимания американских законодателей на внутренних проблемах США вместо Украины может быть только к лучшему.

— Если Украина отходит на второй и на третий план, то, может, это и к лучшему, чтобы не было именно спора вокруг помощи Украине, — заявил он.

Джердж говорит, что в Вашингтоне, как в Конгрессе, так и в Белом доме и Пентагоне, неоднократно подчеркивали, что поддержка Украины будет до тех пор, пока это будет необходимо.

— Есть разные варианты по поддержке Украины. Одно дело зашить в бюджет ту сумму, которую нужно. Если это не удастся, то есть другие возможности, какие-то суммы помощи для Украины, — добавил он.

Сергей Джердж указывает, что кадровые ротации и споры между политическими партиями в демократических странах, как, например, США, это нормальное явление, поэтому не стоит ожидать существенных изменений в отношении к поддержке Украины.

— Другие институты работают надежно и последовательно… Это все такие демократические волны, которые происходят, они вынесут на берег эту американскую политическую систему, и она нормально будет работать и в дальнейшем. Что касается Украины, то мне кажется, что здесь ничего не изменится. Планы есть, решения приняты, поставки идут. Все так и будет продолжаться, — сказал он.

Похожего мнения придерживается и Якубин, по мнению которого Штаты пытаются активизировать вопрос помощи Украине среди союзников в Европе, чтобы, в частности, дать европейским государствам понимание, что часть расходов будет лежать на странах НАТО в ЕС.

Примечательно, что вечером 4 октября президент Джо Байден заявил, что обеспокоен из-за дальнейшего одобрения помощи Украине в Конгрессе, учитывая отставку спикера Палаты представителей Маккарти.

— Но я знаю, что большинство членов Палаты представителей и Сената в обеих партиях заявили, что поддерживают финансирование Украины, — добавил президент США.

Американский лидер подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины — в интересах американцев, о чем он “вскоре” произнесет речь.

Что говорят в Киеве? Украинская власть была готова к этому?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что временная бюджетная резолюция США, в которой нет финансирования для Украины, не означает, что поддержка со стороны Вашингтона пошатнулась.

— Вопрос в том, является ли то, что произошло в Конгрессе США в минувшие выходные, случаем, или системой. Я считаю, это был случай. У нас очень глубокая дискуссия с обеими частями Конгресса, республиканцами и демократами, — заверил Кулеба.

Положительную оценку относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны Вашингтона дает и посол Украины в США Оксана Маркарова. По ее словам, временная бюджетная резолюция США не угрожает поставкам оружия, одобренным ранее.

Комментируя вопрос поставок Украине дальнобойных ракет ATACMS, президент Владимир Зеленский ранее говорил, что между Киевом и Вашингтоном продолжается работа по этому вопросу. Глава государства также анонсировал усиление украинской противовоздушной обороны.

Вместе с тем президент Зеленский признавал, что приближение выборов и другие политические процессы в США непременно будут ощущаться в Украине.

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