Палата представителей США отстранила Кевина Маккарти с должности спикера

Кевина Маккарти отстранили от должности спикера нижней палаты Конгресса США.

Так, за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса проголосовали 216 представителей, против — 210. Восемь республиканцев проголосовали за отстранение Маккарти с должности спикера.

Республиканцы, проголосовавшие за отставку Маккарти: Энди Биггс, Кен Бак, Тим Берчетт, Илай Крейн, Мэтт Гаетц, Боб Гуд, Нэнси Мейс и Мэтт Розендейл.

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Теперь Палате представителей нужно будет выбрать нового спикера, но нет четкой альтернативы, кто бы имел необходимую поддержку.

Стоит заметить, что ни одного спикера Палаты представителей ранее не устраняли путем принятия резолюции о его отставке. Маккарти занимал эту должность менее года.

Ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заверил, что большинство членов Конгресса поддерживают предоставление дополнительной помощи Украине, в том числе и спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти.

По словам Кирби, все руководство Палаты представителей поддерживает продолжение помощи Украине независимо от того, уйдет Маккарти с должности или останется.

Есть небольшая часть членов Республиканской партии, которые выступают против продолжения помощи Украине, но они не представляют руководство партии, подчеркнул Кирби, передает Европейская правда.

Напомним, что 30 сентября обе палаты Конгресса приняли резолюцию о временном финансировании правительства, в которой не включена помощь Украине. Президент США Джо Байден подписал документ.

Источник : CNN

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