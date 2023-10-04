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Палата представителей США отстранила Кевина Маккарти с должности спикера

Палата представителей США отстранила Кевина Маккарти с должности спикера
Фото: Getty Images

Кевина Маккарти отстранили от должности спикера нижней палаты Конгресса США.

Так, за отстранение Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты Конгресса проголосовали 216 представителей, против — 210. Восемь республиканцев проголосовали за отстранение Маккарти с должности спикера.

Республиканцы, проголосовавшие за отставку Маккарти: Энди Биггс, Кен Бак, Тим Берчетт, Илай Крейн, Мэтт Гаетц, Боб Гуд, Нэнси Мейс и Мэтт Розендейл.

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Теперь Палате представителей нужно будет выбрать нового спикера, но нет четкой альтернативы, кто бы имел необходимую поддержку.

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Стоит заметить, что ни одного спикера Палаты представителей ранее не устраняли путем принятия резолюции о его отставке. Маккарти занимал эту должность менее года.

Ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби заверил, что большинство членов Конгресса поддерживают предоставление дополнительной помощи Украине, в том числе и спикер нижней палаты Конгресса Кевин Маккарти.

По словам Кирби, все руководство Палаты представителей поддерживает продолжение помощи Украине независимо от того, уйдет Маккарти с должности или останется.

Есть небольшая часть членов Республиканской партии, которые выступают против продолжения помощи Украине, но они не представляют руководство партии, подчеркнул Кирби, передает Европейская правда.

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Напомним, что 30 сентября обе палаты Конгресса приняли резолюцию о временном финансировании правительства, в которой не включена помощь Украине. Президент США Джо Байден подписал документ.

Источник: CNN
Конгресс США
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