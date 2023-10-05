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Валентина Летяк, редактор ленты

Украина и еще четыре страны договорились совместно бороться с дезинформацией

Ольга Герасим’юк

В Варшаве 4 октября состоялось подписание медиарегуляторами пяти стран декларации о сотрудничестве в борьбе с дезинформацией. Среди подписантов — Украина, Латвия, Литва, Польша и Румыния.

Речь идет в частности о противодействии влиянию прежде всего российской пропаганды, которая, по словам председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк, построена на искажении реальности, может влиять на общество и быть ключевым инструментом в руках тех, кто стремится контролировать мнения граждан.

— Дезинформация постоянно приспосабливается к новому инструментарию, если закрывают определенный канал ее распространения. И положить конец таким мимикрирующим медиа должно стать нашей общей обязанностью. Учитывая это, является важным создание такой единой платформы для эффективного объединения усилий и ресурсов, — объяснила она.

В рамках подписанной декларации страны будут проводить совместные учения граждан по выявлению, реагированию и предотвращению дезинформации, а также налаживать сотрудничество между европейскими и национальными платформами фактчекинга (это одно из направлений журналистского контроля).

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Документ заключен на неопределенный срок с возможностью отзыва в любое время с предварительным уведомлением всех подписантов.

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Источник: Нацрада України з питань телебачення та радіомовлення

Фото: Нацрада України з питань телебачення та радіомовлення

дезінформація, СМИ, Латвия, Литва, Польша, Пропаганда, Российская пропаганда, Румунія, Фейкові новини
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