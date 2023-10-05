Украина и еще четыре страны договорились совместно бороться с дезинформацией
В Варшаве 4 октября состоялось подписание медиарегуляторами пяти стран декларации о сотрудничестве в борьбе с дезинформацией. Среди подписантов — Украина, Латвия, Литва, Польша и Румыния.
Речь идет в частности о противодействии влиянию прежде всего российской пропаганды, которая, по словам председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк, построена на искажении реальности, может влиять на общество и быть ключевым инструментом в руках тех, кто стремится контролировать мнения граждан.
— Дезинформация постоянно приспосабливается к новому инструментарию, если закрывают определенный канал ее распространения. И положить конец таким мимикрирующим медиа должно стать нашей общей обязанностью. Учитывая это, является важным создание такой единой платформы для эффективного объединения усилий и ресурсов, — объяснила она.
В рамках подписанной декларации страны будут проводить совместные учения граждан по выявлению, реагированию и предотвращению дезинформации, а также налаживать сотрудничество между европейскими и национальными платформами фактчекинга (это одно из направлений журналистского контроля).
Документ заключен на неопределенный срок с возможностью отзыва в любое время с предварительным уведомлением всех подписантов.
Источник: Нацрада України з питань телебачення та радіомовлення
Фото: Нацрада України з питань телебачення та радіомовлення
Загрузка
Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.Оксана Михайлова