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Валерій Савицький, редактор ленты

Политики, власть и независимые СМИ: Кремль усилил пропаганду в Германии

пропаганда РФ фейк
Фото: Getty Images

Российская Федерация после вторжения в Украину усилила агрессивную пропаганду в Германии. Под удар попали политики, органы власти и независимые СМИ.

Об этом заявило Федеральное ведомство по охране Конституции Германии, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что российские власти адаптировали содержание и тональность своих политических дезинформаций к военным действиям против Украины. При этом используется подача информации и распространение ложных сведений, направленных на легитимизацию российского диктатора Владимира Путина и удержание его у власти.

Эксперт в области контрразведки Бодо Беккер рассказал, что с помощью дезинформации российские государственные органы пытаются влиять на общественное мнение в других странах.

— В Германии РФ стремится подорвать доверие общества к политике, государственным парламентам и свободным СМИ, а также дискредитировать и ослабить союзнические отношения стран и единство отношений с Евросоюзом и НАТО, — сказал Беккер.

Он добавил, что российская пропаганда постоянно касается спорных тем в Германии и превращает их в собственный инструмент. Далее РФ использует различные возможности для прямого и ограниченного распространения дезинформации.

Одним из недавних примеров российской дезинформации в Германии издание привело опубликованный в июле видеоролик на немецком языке Хайль Зеленский!. Его активно распространяли российские госСМИ и блогеры, выдавая за немецкий, но журналисты выяснили, что в нем снялись российские актеры. В видео критиковалась помощь ФРГ Украине.

Напомним, по данным ГУР Минобороны, в Кремле планируют обновить информационную политику по ведению войны с Украиной. В ближайшее время власти страны-агрессора будут искать новых спикеров и новые информационные площадки для распространения своих нарративов.

Еврокомиссия исследовала, что принадлежащая Илону Маску социальная сеть Twitter (X) сыграла важную роль в том, что российская пропаганда в отношении Украины охватила большее количество людей, чем до начала полномасштабной войны.

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пропаганда РФ фейк

дезінформація, Німеччина, Пропаганда, Путін, Росія
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