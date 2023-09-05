Политики, власть и независимые СМИ: Кремль усилил пропаганду в Германии
Российская Федерация после вторжения в Украину усилила агрессивную пропаганду в Германии. Под удар попали политики, органы власти и независимые СМИ.
Об этом заявило Федеральное ведомство по охране Конституции Германии, сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что российские власти адаптировали содержание и тональность своих политических дезинформаций к военным действиям против Украины. При этом используется подача информации и распространение ложных сведений, направленных на легитимизацию российского диктатора Владимира Путина и удержание его у власти.
Эксперт в области контрразведки Бодо Беккер рассказал, что с помощью дезинформации российские государственные органы пытаются влиять на общественное мнение в других странах.
— В Германии РФ стремится подорвать доверие общества к политике, государственным парламентам и свободным СМИ, а также дискредитировать и ослабить союзнические отношения стран и единство отношений с Евросоюзом и НАТО, — сказал Беккер.
Он добавил, что российская пропаганда постоянно касается спорных тем в Германии и превращает их в собственный инструмент. Далее РФ использует различные возможности для прямого и ограниченного распространения дезинформации.
Одним из недавних примеров российской дезинформации в Германии издание привело опубликованный в июле видеоролик на немецком языке Хайль Зеленский!. Его активно распространяли российские госСМИ и блогеры, выдавая за немецкий, но журналисты выяснили, что в нем снялись российские актеры. В видео критиковалась помощь ФРГ Украине.
Фейк:
“Немецкое” видео “Хайль Зеленский!” pic.twitter.com/0MeFp0mEXO
— Igor Fedorovsky (@IgorFedorovsky) July 28, 2023
Напомним, по данным ГУР Минобороны, в Кремле планируют обновить информационную политику по ведению войны с Украиной. В ближайшее время власти страны-агрессора будут искать новых спикеров и новые информационные площадки для распространения своих нарративов.
Еврокомиссия исследовала, что принадлежащая Илону Маску социальная сеть Twitter (X) сыграла важную роль в том, что российская пропаганда в отношении Украины охватила большее количество людей, чем до начала полномасштабной войны.
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