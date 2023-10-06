Искандер в Грозу прилетел с оккупированной территории, СБУ ищет наводчика

Соответствующим службам Украины известны координаты пуска ракеты Искандер по поселку Гроза Харьковской области.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил заместитель главы Харьковской ОВА Роман Семенуха.

— Службы работают над этим (над поиском наводчика ракеты по кафе, — Ред.), вчера выезжала и СБУ, и прокуратура области. Нам известно даже координаты, из какой точки был выход этой ракеты, — говорит он.

Кроме того, Семенуха отметил, что ракета летела с оккупированной территории Украины.

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По мнению главы ОВА, активизация обстрелов Харьковщины связана с тем, что кто-то из военных руководителей хочет выслужиться перед кремлевским диктатором накануне какой-то его годовщины.

— Возможно, это связано с какими-то другими факторами, возможно, они просто усиливают давление накануне начала отопительного сезона, чтобы заставить людей выезжать из региона. Потому что никакой военной логики в этих ударах по Харькову, по селу Гроза нет. Искандер, например, достаточно точная ракета, и вот сегодня одна из двух ракет (была выпущена, — Ред.) по Харькову, по самому центру, — говорит Семенуха.

Напомним, в четверг, 5 октября, российские войска обстреляли село Гроза (Купянский район Харьковской области). В кафе, куда прилетел вражеский Искандер, проходили поминки. Известно о 52 погибших.

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