Искандер в Грозу прилетел с оккупированной территории, СБУ ищет наводчика
Соответствующим службам Украины известны координаты пуска ракеты Искандер по поселку Гроза Харьковской области.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил заместитель главы Харьковской ОВА Роман Семенуха.
— Службы работают над этим (над поиском наводчика ракеты по кафе, — Ред.), вчера выезжала и СБУ, и прокуратура области. Нам известно даже координаты, из какой точки был выход этой ракеты, — говорит он.
Кроме того, Семенуха отметил, что ракета летела с оккупированной территории Украины.
По мнению главы ОВА, активизация обстрелов Харьковщины связана с тем, что кто-то из военных руководителей хочет выслужиться перед кремлевским диктатором накануне какой-то его годовщины.
— Возможно, это связано с какими-то другими факторами, возможно, они просто усиливают давление накануне начала отопительного сезона, чтобы заставить людей выезжать из региона. Потому что никакой военной логики в этих ударах по Харькову, по селу Гроза нет. Искандер, например, достаточно точная ракета, и вот сегодня одна из двух ракет (была выпущена, — Ред.) по Харькову, по самому центру, — говорит Семенуха.
Напомним, в четверг, 5 октября, российские войска обстреляли село Гроза (Купянский район Харьковской области). В кафе, куда прилетел вражеский Искандер, проходили поминки. Известно о 52 погибших.
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