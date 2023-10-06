Іскандер у Грозу прилетів з окупованої території, СБУ шукає навідника

Наразі відповідним службам України відомі координати пуску ракети Іскандер по селищу Гроза Харківської області.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха.

– Служби працюють над цим (над пошуком навідника ракети по кафе – Ред.), вчора виїжджала і СБУ, і прокуратура області. Нам відомо навіть координати, з якої точки був вихід цієї ракети, – говорить він.

Крім того, Семенуха зазначив, що ракета летіла з окупованої території України.

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На думку голови ОВА, активізація обстрілів Харківщини пов’язана з тим, що хтось з військових керівників хоче вислужитися перед кремлівським диктатором напередодні якоїсь його річниці.

– Можливо, це пов’язано з якимось іншими факторами, можливо, вони просто посилюють тиск напередодні початку опалювального сезону, щоб змусити людей виїжджати з регіону. Бо жодної військової логіки у цих ударах по Харкову, по селу Гроза немає. Іскандер, наприклад, достатньо точна ракета, і ось сьогодні одна з двух ракет (була випущена, – Ред.) по Харкову, по самісінькому центру, – каже Семенуха.

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські війська обстріляли село Гроза (Куп’янський район Харківської області). У кафе, куди прилетів ворожий Іскандер, відбувалися поминки. Відомо про 52 загиблих.

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