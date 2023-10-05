49 загиблих. РФ обстріляла кафе та магазин у селі Гроза на Харківщині

У четвер, 5 жовтня, російські війська обстріляли село Гроза (Куп’янський район Харківської області). Відомо про майже 50 загиблих людей, серед них дитина 6 років.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти відкрили вогонь близько 13:15. На той момент у кафе та магазині було багато мирних людей.

Внаслідок чергового воєнного злочину РФ загинули 49 людей. Їх тіла дістали з-під завалів. Серед загиблих є 6-річна дитина.

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Ще шестеро людей, зокрема одна дитина, зазнали поранень.

Медики надають їм необхідну допомогу. Рятувальні роботи на місці обстрілу тривають.

У Харківській обласній прокуратурі повідомляють про 49 загиблих, серед яких дитина, та 7 поранених. Інформація ще уточнюється.

Зазначається, що близько 13:25 “зафіксовано влучання у цивільний об‘єкт – сільський кафе-магазин”.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

На російський теракт відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що окупанти навмисне відкрили вогонь по цивільному об’єкту.

– Показово жорстокий російський злочин… Російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає РФ обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні РФ лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу, – наголосив Зеленський.

Він висловив співчуття всім, хто втратив сьогодні рідних і близьких у селі Гроза.

Крім того, президент подякував тим лідерам і народам, які підтримують Україну “у захисті життя”. Він уточнив, що зараз відбуваються переговори із європейськими лідерами про посилення нашої ППО, щоб захистити Україну від російського терору.

– А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно, – додав Зеленський.

Відбувалися поминки: деталі обстрілу від МВС

Глава МВС України Ігор Клименко в ефірі телемарафону Єдині новини розповів, що магазин і кафе розташовані поруч. На момент обстрілу там проходили поминки за місцевим мешканцем.

На території об’єкту загалом перебувало близько 60 людей, зокрема діти. Загалом у селі Гроза проживають близько 330 людей.

За словами Клименка, на поминальному обіді були присутні люди “з кожної сім’ї, з кожного двору”.

Внаслідок обстрілу семеро людей зазнали тяжких поранень. Клименко зазначив, що вони “знаходяться на операційних столах”.

Вже ідентифіковано 29 тіл загиблих, решта направлені до експертних закладів Харкова. Під завалами ще можуть залишатися 5-7 людей.

Поки що невідомо, чим вдарили окупанти. Глава МВС припустив, що це могла бути керована авіабомба, фугасна бомба чи ракета. Фахівці мають з’ясувати тип озброєння та з чого агресор його запустив (з літака чи артилерії).

Будівля кафе і магазину зруйнована повністю. На момент удару частина людей перебувала приблизно за 50 м і більше від будівлі. Саме тому вони зазнали тяжких поранень від осколків.

Клименко наголосив, що удар був дуже точний, а тому є підозра, що навідником міг бути хтось із місцевих.

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