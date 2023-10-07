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Малиновская Ангелина, редактор ленты

На инвестиции, восстановление и реформы: Нидерланды выделили Украине €102 млн

На инвестиции, восстановление и реформы: Нидерланды выделили Украине €102 млн
Фото: Pixabay

Нидерланды выделяют €102 млн в рамках третьего пакета помощи Украине в 2023 году.

Как сообщила пресс-служба правительства Нидерландов, средства будут направлены на инвестиции, восстановление и реформы.

— Из этого дополнительного взноса €60 млн пойдут на поддержку нидерландских компаний, которые хотят внести свой вклад в восстановление страны. Эти средства предназначены для страхования экспортных кредитов, покрывающих платежные риски по инвестициям и сделкам в стране.

Кроме того, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, €30 млн пойдут на закупку газа и поставку комплектующих для электросетей. Оставшиеся €12 млн пойдут на поддержку недавно освобожденных районов, а также в МВФ для оказания технической помощи Украине в проведении реформ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что новый пакет помощи основан на оценке потребностей украинских властей, Всемирного банка и Европейской комиссии.

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Так, Нидерланды выделяют средства в рамках подготовки к зиме и возможным атакам РФ по энергетической инфраструктуре Украины. На закупку газа и создание стратегических запасов газа через Европейский банк реконструкции и развития будет направлено €20 млн. Кроме того 10 млн. евро пойдут на закупку трансформаторов, коммутационных компонентов и кабелей, необходимых для восстановления энергосистемы.

Средства, выделенные на страхование экспортных кредитов для Украины, обеспечат покрытие инвестиций и сделок нидерландских компаний с рисками, которые не учитываются коммерческими страховщиками, что позволит компаниям внести свой вклад в восстановление Украины.

В связи с тем, что Украина нуждается в финансовой поддержки с весны действует программа МВФ, предусматривающая проведение комплексных реформ. Нидерланды вносят €7 млн в фонд МВФ, который оказывает стране техническую помощь для поддержки Украины в реализации программы реформ.

Также Нидерланды вносят €5 млн в Фонд партнерства для устойчивой Украины, деятельность которого направлена на укрепление децентрализованных органов власти и быстрое восстановление экономики после освобождения от оккупации РФ. Это включает в себя ремонт объектов питьевого водоснабжения, электроснабжения, первичного медицинского обслуживания и образования.

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Также сообщается, что во время разговора Схрейнемахер подтвердила, что Нидерланды также рассматривают возможность принять участие в гуманитарном разминировании Украины.

Война в Украине, Нидерланды
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