На інвестиції, відновлення та реформи: Нідерланди виділили Україні €102 млн

Нідерланди виділяють €102 млн у межах третього пакета допомоги Україні 2023 року.

Як повідомила пресслужба уряду Нідерландів, кошти спрямують на інвестиції, відновлення та реформи.

– Із цього додаткового внеску €60 млн підуть на підтримку нідерландських компаній, які хочуть зробити свій внесок у відновлення країни. Ці кошти призначені для страхування експортних кредитів, що покривають платіжні ризики за інвестиціями та угодами в країні. Крім того, щоб допомогти Україні підготуватися до зими, €30 млн підуть на закупівлю газу і постачання комплектуючих для електромереж. Решта €12 млн підуть на підтримку нещодавно звільнених районів, а також у МВФ для надання технічної допомоги Україні в проведенні реформ, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий пакет допомоги ґрунтується на оцінці потреб української влади, Світового банку та Європейської комісії.

Зараз дивляться

Так, Нідерланди виділяють кошти в рамках підготовки до зими та можливих атак РФ по енергетичній інфраструктурі України. На закупівлю газу і створення стратегічних запасів газу через Європейський банк реконструкції та розвитку буде спрямовано €20 млн. Крім того, 10 млн євро підуть на закупівлю трансформаторів, комутаційних компонентів і кабелів, необхідних для відновлення енергосистеми.

Кошти, виділені на страхування експортних кредитів для України, забезпечать покриття інвестицій та угод нідерландських компаній з ризиками, які не враховуються комерційними страховиками, що дасть змогу компаніям зробити свій внесок у відновлення України.

У зв’язку з тим, що Україна потребує фінансової підтримки, з весни діє програма МВФ, яка передбачає проведення комплексних реформ. Нідерланди вносять €7 млн до фонду МВФ, який надає країні технічну допомогу для підтримки України в реалізації програми реформ.

Також Нідерланди вносять €5 млн до Фонду партнерства для стійкої України, діяльність якого спрямована на зміцнення децентралізованих органів влади та швидке відновлення економіки після звільнення від окупації РФ. Це включає в себе ремонт об’єктів питного водопостачання, електропостачання, первинного медичного обслуговування та освіти.

Міністр економіки України Юлія Свириденко під час телефонної розмови з міністром зовнішньої торгівлі та співробітництва Нідерландів Лісьє Схрейнемахер подякувала нідерландській стороні за підтримку.

Також повідомляється, що під час розмови Схрейнемахер підтвердила, що Нідерланди також розглядають можливість взяти участь у гуманітарному розмінуванні України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.