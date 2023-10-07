Шмыгаль сказал, сколько Украине на 2024 год понадобится финансовой помощи

Украине ориентировочно в 2024 году, как и в текущем, будет необходима финансовая поддержка партнеров в размере $42 млрд.

Об этом во время “часа вопросов к правительству” на пленарном заседании Верховной Рады сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Как и в этом году, в 2024 году нам потребуется мощная финансовая поддержка партнеров, ориентировочно – $42 млрд. Это большая сумма, но она включает лишь критически необходимые бюджетные расходы. Я сейчас имею в виду собственно прямое бюджетное финансирование, – сказал он.

Что касается конкретных источников поступлений, то глава правительства отметил, что $18 млрд Украина ожидает получить от ЕС, около $12 млрд – от США, а также – средства по многолетним программам от Японии и Норвегии на $5,5 и 7,5 млрд соответственно. Часть их, по словам премьера, Украина сможет привлечь в следующем году.

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— Готовим совместно с Еврокомиссией план Украины в рамках программы Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро, на четыре года, – уточнил он.

Премьер напомнил, что у Украины также есть поддержка в виде четырехлетней программы МВФ на $15,6 млрд.

— С начала российского вторжения Украина привлекла около $65 млрд партнерской помощи в виде льготных кредитов и грантов. Из них $32,6 млрд привлечено в 2023 году, в первую очередь от Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Международного валютного фонда, Канады, Японии и наших других партнеров и союзников. В этом году планируем привлечь $42 млрд макрофинансовой и партнерской помощи в виде дешевых долгосрочных кредитов и грантов, – сказал глава правительства.

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