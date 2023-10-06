На выплаты и восстановление: Британия объявила о новой финансовой помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время участия в саммите Европейского политического сообщества в испанской Гранаде объявил о финансовой помощи для Украины, а также провел переговоры с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило правительство Великобритании.

Среди новых финансовых взносов Британии — 34 млн фунтов стерлингов для ООН и благотворительных организаций, которые предоставляют убежище и теплую зимнюю одежду, а также 10 млн фунтов стерлингов для домохозяйств, пострадавших от атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

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Также Британия объявила о предоставлении четвертой кредитной гарантии через Всемирный банк в размере $500 млн, с помощью которой правительство Украины может обеспечить зимние выплаты трем миллионам домохозяйств.

Во время двусторонней встречи Зеленский и Сунак обсудили необходимые усилия для продолжения международной поддержки Украины, сотрудничество в сфере безопасности, а также работу параллельных маршрутов зернового экспорта в Черном море.

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