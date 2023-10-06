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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На виплати та відбудову: Британія оголосила про нову фінансову допомогу Україні

прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак
Фото: Офіс президента

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час участі у саміті Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді оголосив про фінансову допомогу для України, а також провів переговори з Володимиром Зеленським.

Про це повідомив уряд Великої Британії.

Серед нових фінансових внесків Британії – 34 млн фунтів стерлінгів для ООН та благодійних організацій, які надають притулок і теплий зимовий одяг, а також 10 млн фунтів стерлінгів для домогосподарств, які постраждали від атак на енергетичну інфраструктуру України.

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Також Британія оголосила про надання четвертої кредитної гарантії через Світовий банк у розмірі $500 млн, за допомогою якої уряд України може забезпечити зимові виплати трьом мільйонам домогосподарств.

Під час двосторонньої зустрічі Зеленський і Сунак обговорили необхідні зусилля для продовження міжнародної підтримки України, безпекову співпрацю, а також роботу паралельних маршрутів зернового експорту у Чорному морі.

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Війна в Україні, Велика Британія, Ріші Сунак
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