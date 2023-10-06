В Одесском ТЦК разоблачили схему, благодаря которой местные депутаты избегали мобилизации
Госбюро расследований разоблачило незаконную схему в Одесском районном территориальном центре комплектования (РТЦК), с помощью которой местные депутаты и их родственники избегали мобилизации.
Как сообщили в ГБР, военнослужащий Одесского РТЦК за деньги помогал снимать с воинского учета мужчин призывного возраста, а его основными клиентами были местные народные избранники и их приближенный круг лиц.
— За $12 тыс. им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы о непригодности для военной службы. Это позволяло беспрепятственно снимать уклонистов с воинского учета, — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным правоохранителей, искать “особых клиентов” помогала знакомая работника ТЦК — начальница одного из управлений органов местного самоуправления Одесской области. Также она отвечала за расчет и бухгалтерию, отмечают в ГБР.
Следствием было задокументировано, что по такой схеме дельцы “помогли” не менее 10 “особым” уклонистам стать непригодными для военной службы.
Так, 5 октября работниками ГБР были задержаны чиновница и сотрудник Одесского РТЦК и СП во время получения $12 тыс. оплаты за услугу от очередного клиента.
Сейчас устанавливается полный круг причастных к сделке лиц среди должностных лиц Одесского РТЦК и СП.
Задержанным сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении их от должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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