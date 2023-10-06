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Илья Нежигай, редактор ленты

В Одесском ТЦК разоблачили схему, благодаря которой местные депутаты избегали мобилизации

В Одесском ТЦК разоблачили схему, благодаря которой местные депутаты избегали мобилизации
Фото: ГБР

Госбюро расследований разоблачило незаконную схему в Одесском районном территориальном центре комплектования (РТЦК), с помощью которой местные депутаты и их родственники избегали мобилизации.

Как сообщили в ГБР, военнослужащий Одесского РТЦК за деньги помогал снимать с воинского учета мужчин призывного возраста, а его основными клиентами были местные народные избранники и их приближенный круг лиц.

— За $12 тыс. им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы о непригодности для военной службы. Это позволяло беспрепятственно снимать уклонистов с воинского учета, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным правоохранителей, искать “особых клиентов” помогала знакомая работника ТЦК — начальница одного из управлений органов местного самоуправления Одесской области. Также она отвечала за расчет и бухгалтерию, отмечают в ГБР.

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Следствием было задокументировано, что по такой схеме дельцы “помогли” не менее 10 “особым” уклонистам стать непригодными для военной службы.

Так, 5 октября работниками ГБР были задержаны чиновница и сотрудник Одесского РТЦК и СП во время получения $12 тыс. оплаты за услугу от очередного клиента.

Сейчас устанавливается полный круг причастных к сделке лиц среди должностных лиц Одесского РТЦК и СП.

Задержанным сообщено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении их от должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Источник: ГБР
Война в Украине, мобілізація, Одесса, Одещина
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