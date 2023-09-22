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Валентина Чорна, редактор ленты

За взятки “списывали” уклонистов: СБУ задержала трех военкомов и чиновника ВВК

СБУ ліквідувала 7 схем ухилянтів
Фото: СБУ

Служба безопасности ликвидировала еще семь схем уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины.

Во время оперативных мероприятий “на горячем” задержаны организаторы сделок, среди которых должностные лица военкоматов и сотрудник военно-врачебной комиссии.

За деньги злоумышленники помогали военнообязанным избежать призыва и выехать за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

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Стоимость таких “услуг” составляла от $500 до $8,5 тыс. Сумма зависела от срочности и способа побега за границу.

Так, в Киеве задержали двух граждан одной из стран Южного Кавказа, которые продавали поддельные документы о многодетном отцовстве или волонтерской деятельности.

Также злоумышленники выводили своих клиентов за границу через заранее подготовленные лесные тропы на Закарпатье.

На Львовщине военные контрразведчики задержали должностное лицо отделения рекрутинга и комплектования райвоенкомата, которая требовала $17 тыс. с двух работников местного предприятия.

В Ивано-Франковской области задержан начальник одного из районных военкоматов. За взятки он “списывал” местных мужчин с воинского учета по состоянию здоровья. В Черкасской области сообщено о подозрении секретарю районной военно-врачебной комиссии, который “торговал” фиктивными справками о наличии тяжелых заболеваний. К незаконной деятельности он привлек своего коллегу — врача ВВК.

На Кировоградщине задержан чиновник одного из райвоенкоматов, который в сговоре с членами ВВК подделывал медицинские заключения и продавал их военнообязанным.

Кроме того, в Одесской области по материалам СБУ 5,2 года тюрьмы получил делец, который пытался переправить за границу группу уклонистов вне пунктов пропуска.

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Источник: СБУ
Война в Украине, СБУ, Взятка
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