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Ілля Нежигай, редактор стрічки

В Одеському ТЦК викрили схему, завдяки якій місцеві депутати уникали мобілізації

В Одеському ТЦК викрили схему, завдяки якій місцеві депутати уникали мобілізації
Фото: ДБР

Держбюро розслідувань викрило незаконну схему в Одеському районному територіальному центрі комплектування (РТЦК), за допомогою якої місцеві депутати та їхні родичі уникали мобілізації.

Як повідомили у ДБР, військовослужбовець Одеського РТЦК за гроші допомагав зніматися з військового обліку чоловікам призовного віку, а його основними клієнтами були місцеві народні обранці та їхнє наближене коло осіб.

– За $12 тис. їм вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності для військової служби. Це давало змогу безперешкодно знімати ухилянтів з військового обліку, – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними правоохоронців, шукати “особливих клієнтів” допомагала знайома працівника ТЦК – начальниця одного з управлінь органів місцевого самоврядування Одещини. Також вона відповідала за розрахунок і бухгалтерію, зазначають у ДБР.

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Слідством було задокументовано, що за такою схемою ділки “допомогли” щонайменше 10 “особливим” ухилянтам стати непридатними для військової служби.

Так, 5 жовтня працівники ДБР затримали посадовицю та співробітника Одеського РТЦК та СП під час одержання $12 тис. оплати за послугу від чергового клієнта.

Наразі встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб серед посадовців Одеського РТЦК і СП.

Затриманим повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення їх від посади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Джерело: ДБР
Війна в Україні, мобілізація, Одеса, Одещина
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