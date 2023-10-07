Rheinmetall получил масштабный заказ на изготовление боеприпасов для Украины и ФРГ

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил масштабный заказ на производство и поставку артиллерийских боеприпасов для Украины и Германии.

Как отметили в пресс-службе Rheinmetall, этот заказ будет уже вторым, после того, как был выполнен предыдущий рамочный контракт с немецким правительством.

Так, известно, что от Германии есть запрос к Rheinmetall на изготовление десятков тысяч снарядов типа L15 для Украины и 155-мм боеприпасов Assegai для Вооруженных сил Германии.

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В концерне добавили, что необходимость пополнения запасов боеприпасов вооруженных сил Германии возникает в связи с войной в Украине. В этом контексте Rheinmetall “получает несколько крупных заказов” в сфере артиллерийских боеприпасов, добавили в компании.

— Стоимость заказа составляет небольшую трехзначную сумму в миллионах евро. Поставка запланирована на 2024 год, — говорится в заявлении.

Примечательно, что недавнее заключенное рамочное соглашение на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов рассчитано до 2029 года и составляет потенциальный объем заказов на сумму около €1,2 млрд.

Что еще изготовляет Rheinmetall

Семейство боеприпасов, которые Rheinmetall предлагает в артиллерийском секторе, включает разрывной снаряд DM121, дымовой снаряд DM125 и боеприпасы DM702 SMArt, а также учебный снаряд RH68 и дымовые снаряды RH1901 и RH1902 с оптимизированной дальностью действия.

Кроме того, портфолио концерна включает универсальное семейство 155-мм артиллерийских боеприпасов Assegai от Rheinmetall Denel Munition.

Перед этим в Rheinmetall сообщали, что передали Украине дополнительные комплексы обнаружения и борьбы с дронами SurveilSpire.

В частности, правительство Германии предоставило разрешение концерну Rheinmetall на создание совместного оборонного предприятия в Украине.

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