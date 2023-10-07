Rheinmetall отримав масштабне замовлення на виготовлення боєприпасів для України та ФРН

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав масштабне замовлення на вироблення та постачання артилерійських боєприпасів для України та Німеччини.

Як зазначили у пресслужбі Rheinmetall, це замовлення буде вже другим, після того, як був виконаний попередній рамковий контракт з німецьким урядом.

Так, відомо, що від Німеччини є запит до Rheinmetall на виготовлення десятків тисяч снарядів типу L15 для України та 155-мм боєприпасів Assegai для Збройних сил Німеччини.

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У концерні додали, що необхідність поповнення запасів боєприпасів збройних сил Німеччини виникає у зв’язку з війною в Україні. У цьому контексті Rheinmetall “отримує кілька великих замовлень” у сфері артилерійських боєприпасів, додали в компанії.

– Вартість замовлення становить невелику тризначну суму в мільйонах євро. Постачання заплановане на 2024 рік, — йдеться у заяві.

Примітно, що нещодавня укладена рамкова угода на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів розрахована до 2029 року і становить потенційний обсяг замовлень на суму близько €1,2 млрд.

Що ще виробляє Rheinmetall

Сімейство боєприпасів, які Rheinmetall пропонує в артилерійському секторі, включає розривний снаряд DM121, димовий снаряд DM125 і боєприпаси DM702 SMArt, а також навчальний снаряд RH68 і димові снаряди RH1901 і RH1902 з оптимізованою дальністю дії.

Крім того, портфоліо концерну включає універсальне сімейство 155-мм артилерійських боєприпасів Assegai від Rheinmetall Denel Munition.

Перед цим у Rheinmetall повідомляли, що передали Україні додаткові комплекси виявлення та боротьби з дронами SurveilSpire.

Зокрема, уряд Німеччини надав дозвіл концерну Rheinmetall на утворення спільного оборонного підприємства в Україні.

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