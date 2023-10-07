В Новой Каховке взорвали коллаборанта из Единой России: он в больнице

Сегодня около 9:30 утра в оккупированной Новой Каховке Херсонской области взорвалась машина главы местного отделения путинской Единой России Владимира Малова.

Об этом сообщил бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

По предварительным данным, оккупанта госпитализировали в тяжелом состоянии.

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