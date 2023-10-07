Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В Новой Каховке взорвали коллаборанта из Единой России: он в больнице
Сегодня около 9:30 утра в оккупированной Новой Каховке Херсонской области взорвалась машина главы местного отделения путинской Единой России Владимира Малова.
Об этом сообщил бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.
По предварительным данным, оккупанта госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сейчас смотрят
Как заявил еще один коллаборант — сенатор от так называемой Херсонской областной думы, “единоросс” строил такую себе мирную жизнь в Херсонской области.
Ранее Служба безопасности задержала на Харьковщине депутата-коллаборациониста, который обеспечивал горючим военную технику РФ. Депутат Шевченковского поселкового совета после захвата Купянского района поддержал российских захватчиков.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загрузка
Видео
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023