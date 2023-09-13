Обеспечивал горючим военную технику РФ: на Харьковщине задержали депутата-коллаборациониста

Служба безопасности задержала на Харьковщине депутата-коллаборациониста, который обеспечивал горючим военную технику РФ.

Депутат Шевченковского поселкового совета после захвата Купянского района поддержал российских захватчиков, за что получил от них “разрешение” на торговлю топливом.

Для ведения незаконного бизнеса коллаборационист использовал местную нефтебазу и сеть захваченных автозаправочных станций на территории райцентра и поселка Шевченково.

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— По имеющимся данным, среди “потребителей” горюче-смазочных материалов были оккупационные подразделения РФ, которые заправляли свою технику на захваченных АЗС. Чтобы наполнять резервуары, фигурант наладил поставки топлива из России, а из полученных доходов ежемесячно платил “ренту” в бюджет страны-агрессора, — сообщили в СБУ.

После освобождения района злоумышленник остался в поселке, где пытался “залечь на дно” и таким образом избежать правосудия. Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Коллаборационная деятельность).

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Источник : СБУ

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