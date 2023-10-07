У Новій Каховці підірвали колаборанта з Єдиної Росії: він у лікарні

Сьогодні близько 9:30 ранку в окупованій Новій Каховці Херсонської області вибухнула автівка голови місцевого відділення путінської Єдиної Росії Володимира Малова.

Про це повідомив колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

За попередніми даними, окупанта госпіталізували у тяжкому стані.

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Як заявив ще один колаборант – сенатор від так званої Херсонської обласної думи, “єдинорос” будував таке собі мирне життя в Херсонській області.

Раніше Служба безпеки затримала на Харківщині депутата-колаборанта, який забезпечував пальним військову техніку РФ. Депутат Шевченківської селищної ради після захоплення Куп’янського району підтримав російських загарбників.

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