В Тернополе люди в форме “паковали” мужчин: в ТЦК отреагировали

В сети начали распространять видеокадры, на которых работники ТЦК в Тернополе с применением силы заталкивали мужчин в микроавтобус. В ТЦК уже отреагировали на обнародованные кадры и заявили, что назначена служебная проверка.

Издание 20 минут сообщило, что их читатели прислали в редакцию видео, на котором люди в форме силой “пакуют” мужчин в микроавтобус.

Люди утверждали, что видео было снято 6 октября в Тернополе на ул. Тарнавского, возле ресторана Бахус, а также на ул.

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По факту инцидента было обращение в полицию, но там изданию сообщили, что в военное время все обращения в отношении работников ТЦК направляются в Военную службу правопорядка. В случае, если нарушения подтверждают, тогда материалы передают в ГБР.

В Тернопольском ТЦК уже отреагировали на видео. Там заявили, что назначили служебную проверку по инциденту, одновременно намекнув, что конфликт был спровоцирован гражданами.

— Что спровоцировало конфликт? Словесные оскорбления и дерзость со стороны граждан в отношении работников ТЦК СП? Унижение их достоинства? Нанесение удара военнослужащему, как на одном из видео?

Для выяснения всех обстоятельств, которые произошли, руководством Тернопольского ОТЦК СП назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

В ТЦК добавили, что оповещение граждан осуществляется военнослужащими, которые имеют опыт боевых действий, признаны ограниченно годными после полученных ранений и контузий и перемещены в ТЦК СП для прохождения службы.

Источники: 20 минут, Тернопольский областной ТЦК СП

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