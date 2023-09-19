В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование

В сеть попала видеозапись, на которой мужчина в военной форме жестоко избивает человека в помещении ТЦК во Львовской области. В Государственном бюро расследований уже открыли производство по данному факту.

Что известно об инциденте и реакции на него – далее в материале.

Избиение в ТЦК Самбора

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Как отметили в ГБР, по предварительным данным, инцидент произошел сегодня, 19 сентября, в помещении территориального центра комплектования и соцподдержки города Самбор (Львовская область).

На видео, которое появилось в сети, вероятно военный неоднократно бьет по лицу, голове и туловищу какого-то мужчину, требует от него подняться, тянет за одежду, угрожает пистолетом. Он обзывает мужчину “животным”. Процесс избиения сопровождается угрозами и бранью.

– Ты не человек… В багажник, поехали, закопаю – никто не найдет, и искать не будет, – говорит мужчина в форме, постоянно размахивая оружием.

На видео присутствует еще один мужчина в военной форме, который наблюдает за процессом, не пытаясь остановить избиение. Видеозапись, вероятно, сделал другой мужчина, которого удерживают в ТЦК (военкомате).

В другом ролике избитый мужчина говорит, что его зовут Вадим и он родом из Харькова. Он утверждает, что в ТЦК его удерживают уже шесть суток, а когда отпустят – неизвестно.

Мужчина призывает помочь ему, заявив: Выручайте, убивают. На его теле видна кровь. Другие детали инцидента пока неизвестны.

Реакция военкомата и ГБР

Во Львовском областном ТЦК подтвердили достоверность видео “инцидента между военнослужащими и гражданским лицом”. Обстоятельства сейчас выясняют, назначена служебная проверка.

– На видео видна часть происшествия, поэтому что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих, выясняется, — подчеркнули в ТЦК.

На время служебной проверки военнослужащие, участвовавшие в избиении, отстранены от исполнения обязанностей.

В то же время сотрудники ГБР начали расследование инцидента на основании видео, на котором “двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием”.

Уголовное производство открыто по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).

Сотрудники ГБР устанавливают все обстоятельства инцидента в Самборском ТЦК.

Источник : ГБР

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