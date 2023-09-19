Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
Происшествия
Юлия Соколова, редактор ленты

В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование

Побиття чоловіка в ТЦК Самбора
Фото: УНИАН

В сеть попала видеозапись, на которой мужчина в военной форме жестоко избивает человека в помещении ТЦК во Львовской области. В Государственном бюро расследований уже открыли производство по данному факту.

Что известно об инциденте и реакции на него – далее в материале.

Избиение в ТЦК Самбора

Сейчас смотрят

Как отметили в ГБР, по предварительным данным, инцидент произошел сегодня, 19 сентября, в помещении территориального центра комплектования и соцподдержки города Самбор (Львовская область).

На видео, которое появилось в сети, вероятно военный неоднократно бьет по лицу, голове и туловищу какого-то мужчину, требует от него подняться, тянет за одежду, угрожает пистолетом. Он обзывает мужчину “животным”. Процесс избиения сопровождается угрозами и бранью.

– Ты не человек… В багажник, поехали, закопаю – никто не найдет, и искать не будет, – говорит мужчина в форме, постоянно размахивая оружием.

На видео присутствует еще один мужчина в военной форме, который наблюдает за процессом, не пытаясь остановить избиение. Видеозапись, вероятно, сделал другой мужчина, которого удерживают в ТЦК (военкомате).

В другом ролике избитый мужчина говорит, что его зовут Вадим и он родом из Харькова. Он утверждает, что в ТЦК его удерживают уже шесть суток, а когда отпустят – неизвестно.

Мужчина призывает помочь ему, заявив: Выручайте, убивают. На его теле видна кровь. Другие детали инцидента пока неизвестны.

Реакция военкомата и ГБР

Во Львовском областном ТЦК подтвердили достоверность видео “инцидента между военнослужащими и гражданским лицом”. Обстоятельства сейчас выясняют, назначена служебная проверка.

– На видео видна часть происшествия, поэтому что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих, выясняется, — подчеркнули в ТЦК.

На время служебной проверки военнослужащие, участвовавшие в избиении, отстранены от исполнения обязанностей.

В то же время сотрудники ГБР начали расследование инцидента на основании видео, на котором “двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием”.

Уголовное производство открыто по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).

Сотрудники ГБР устанавливают все обстоятельства инцидента в Самборском ТЦК.

Читайте также
От драк со стрельбой до рейдов. Резонансные вручения повесток в Украине и что изменится после проверки ТЦК
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование

Источник: ГБР
військкомат, військовослужбовці, ГБР, Львовская область, Избиение, Розслідування
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Вибух
Удерживали 10 дней и били: детали дела с пытками мужчин работниками военкомата
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
В результате обстрела Львова погиб доброволец, который недавно вернулся с войны
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Арестованный вертолет Жеваго передали ВСУ
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Морили голодом и угрожали, чтобы прошел ВВК: задержаны двое работников военкомата Самбора
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
КАД*РОВ пока ЖИВ, а ВЕРТОЛЕТ Жеваго теперь служит ВСУ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Премьера ФИЛЬМА “Евродонбас” и зерновой КОНФЛИКТ с Польшей! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Подрыв ТЕХНИКИ ВВС РФ в Подмосковье | Проблемы ЖЕНЩИН в рядах ВСУ | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь