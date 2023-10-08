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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Тернополі люди у формі “пакували” чоловіків: у ТЦК відреагували

тцк у Тернополі пакує людей

У мережі почали поширювати відеокадри, на яких працівники ТЦК у Тернополі з застосуванням сили заштовхували чоловіків у мікроавтобус. У ТЦК вже відреагували на оприлюднені кадри та заявили, що призначена службова перевірка.

Видання 20 хвилин повідомило, що їхні читачі надіслали до редакції відео, на якому люди у формі силою “пакують” чоловіків у мікроавтобус.

Люди стверджували, що відео було зняте 6 жовтня у Тернополі на вул. Тарнавського, поблизу ресторану Бахус, а також на вул. Лучаківського.

Зараз дивляться

За фактом інциденту було звернення до поліції, але там виданню повідомили, що у воєнний час всі звернення щодо працівників ТЦК скеровуються до Військової служби правопорядку. У разі, якщо порушення підтверджують, тоді матеріали передають до ДБР.

У Тернопільському ТЦК вже відреагували на відео. Там заявили, що призначили службову перевірку щодо інциденту, водночас натякнувши, що конфлікт було спровоковано громадянами.

— Що спровокувало конфлікт? Словесні образи та зухвалість з боку громадян щодо працівників ТЦК СП? Приниження їхньої гідності? Завдання удару військовослужбовцю, як на одному з відео?

Для з’ясування усіх обставин, які відбулися, керівництвом Тернопільського ОТЦК СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів.

У ТЦК додали, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій, визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій та переміщені у ТЦК СП для проходження служби.

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Джерела: 20 хвилин, Тернопільський обласний ТЦК СП

мобілізація, Новини Тернополя, Тернопіль
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