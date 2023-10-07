Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Как вести себя украинцам в Израиле: в посольстве рассказали алгоритм действий

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна
Фото: Getty Images

Гражданам Украины, которые сейчас находятся в Израиле, нужно прятаться в укрытиях, придерживаться тех рекомендаций, которые дает командование тыла страны, и следить за ситуацией.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

— Люди должны находиться в максимально безопасных местах, слушать команды, которые поступают от местного правительства, и четко их придерживаться. На самом деле катастрофа огромная и, конечно, никто ее не ожидал. Самая большая проблема в том, что израильская сторона к ней не была готова, — подчеркнул он.

Также Корнийчук отметил, что у Украины нет технической возможности эвакуировать людей.

Сейчас смотрят

Кроме того, он считает, что ближе к вечеру ситуация будет более понятна, поскольку именно тогда правительство Израиля, вероятно, сможет взять ее под контроль.

— Я абсолютно уверен, что ситуация будет взята под контроль в ближайшее время, — добавил он.

Утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.

Израиль, війна, Война в Израиле, Сектор Газа, Українці
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
С кем воюет Израиль: история Израильско-палестинского конфликта
Ізраїль 7 жовтня 2023.
Израиль укрепит границы, чтобы другие страны “не присоединились к войне” – Нетаньяху
ЦАХАЛ
Входит ли Израиль в НАТО и какие у него отношения с блоком
Ізраїль
Нападение ХАМАСа на Израиль: по меньшей мере 40 погибших и 740 раненых
Ізраїль 7 жовтня 2023 війна
Зеленский о событиях в Израиле: Нельзя давать шанс террору, это преступление против мира
Как вести себя украинцам в Израиле: в посольстве рассказали алгоритм действий

Загрузка

Игры
Видео
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Утренний обстрел Харькова: погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 25 раненых.

Марта Бондаренко
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
Как вести себя украинцам в Израиле: в посольстве рассказали алгоритм действий
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
Как вести себя украинцам в Израиле: в посольстве рассказали алгоритм действий
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Как вести себя украинцам в Израиле: в посольстве рассказали алгоритм действий
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Как вести себя украинцам в Израиле: в посольстве рассказали алгоритм действий
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь