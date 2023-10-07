Как вести себя украинцам в Израиле: в посольстве рассказали алгоритм действий

Гражданам Украины, которые сейчас находятся в Израиле, нужно прятаться в укрытиях, придерживаться тех рекомендаций, которые дает командование тыла страны, и следить за ситуацией.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

— Люди должны находиться в максимально безопасных местах, слушать команды, которые поступают от местного правительства, и четко их придерживаться. На самом деле катастрофа огромная и, конечно, никто ее не ожидал. Самая большая проблема в том, что израильская сторона к ней не была готова, — подчеркнул он.

Также Корнийчук отметил, что у Украины нет технической возможности эвакуировать людей.

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Кроме того, он считает, что ближе к вечеру ситуация будет более понятна, поскольку именно тогда правительство Израиля, вероятно, сможет взять ее под контроль.

— Я абсолютно уверен, что ситуация будет взята под контроль в ближайшее время, — добавил он.

Утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.

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