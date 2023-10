ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю, а його бойовики проникли на територію країни: йдуть бої

У суботу вранці, 7 жовтня, ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару.

Як повідомляє CNN щонайменше одна людина загинула (70-річна жінка) і ще троє людей були травмовані.



Лідер військового крила ХАМАС Мохаммед Дейф у рідкісній публічній заяві оголосив, що збройне угруповання розпочало нову військову операцію проти Ізраїлю, пише агентство АР.

За його словами, в межах операції ХАМАС під назвою Шторм Аль-Акса по Ізраїлю у суботу вранці нібито було випущено 5000 ракет.

Агентство також повідомляє про “безпрецедентне проникнення” палестинських бойовиків у райони на півдні Ізраїлю. Ізраїльська влада вже наказала жителям регіону залишатися вдома.

NOW: Multiple rockets fired from the Gaza Strip toward Southern Israel in a surprise attack. pic.twitter.com/ATZ6Gb5w7m

— Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023