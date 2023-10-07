ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю, а його бойовики проникли на територію країни: йдуть бої

У суботу вранці, 7 жовтня, ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару.

Як повідомляє CNN щонайменше одна людина загинула (70-річна жінка) і ще троє людей були травмовані.



Лідер військового крила ХАМАС Мохаммед Дейф у рідкісній публічній заяві оголосив, що збройне угруповання розпочало нову військову операцію проти Ізраїлю, пише агентство АР.

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За його словами, в межах операції ХАМАС під назвою Шторм Аль-Акса по Ізраїлю у суботу вранці нібито було випущено 5000 ракет.

– Ми вирішили сказати, що вже досить, – заявив Дейф, закликаючи всіх палестинців протистояти Ізраїлю.

Агентство також повідомляє про “безпрецедентне проникнення” палестинських бойовиків у райони на півдні Ізраїлю. Ізраїльська влада вже наказала жителям регіону залишатися вдома.

NOW: Multiple rockets fired from the Gaza Strip toward Southern Israel in a surprise attack. pic.twitter.com/ATZ6Gb5w7m — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023

Як повідомляє Times of Israel, прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Йоав Галант скликали термінову нараду з військовим керівництвом Ізраїлю для обговорення ситуації та подальших дій.

BREAKING: Palestinian fighters have infiltrated the border into southern Israel. pic.twitter.com/knwhXEx50b — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) October 7, 2023

За даними видання, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила “стан готовності до війни”.

Фото: Хамда Салхут/Тwitter

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