Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Хтось із місцевих міг бути навідником удару: Клименко розповів подробиці прильоту по селу Гроза
Телефонний дзвінок без відповіді: у селі Гроза з мішка із тілом лунала мелодія Червона калина
Моторошна аварія автобуса у Венеції: серед загиблих – четверо українців
Пояснюємо
З 1 жовтня штрафи до 150%: що буде за роботу без РРО та хто може не встановлювати касові апарати
У жорстокому бою загинули багато окупантів – ГУР про висадку десанту в Криму
Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю, а його бойовики проникли на територію країни: йдуть бої

удар по Ізраілю

У суботу вранці, 7 жовтня, ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару. 

Як повідомляє CNN щонайменше одна людина загинула (70-річна жінка) і ще троє людей були травмовані.

Лідер військового крила ХАМАС Мохаммед Дейф у рідкісній публічній заяві оголосив, що збройне угруповання розпочало нову військову операцію проти Ізраїлю, пише агентство АР

Зараз дивляться

За його словами, в межах операції ХАМАС під назвою Шторм Аль-Акса по Ізраїлю у суботу вранці нібито було випущено 5000 ракет.

– Ми вирішили сказати, що вже досить, – заявив Дейф, закликаючи всіх палестинців протистояти Ізраїлю. 

Агентство також повідомляє про “безпрецедентне проникнення” палестинських бойовиків у райони на півдні Ізраїлю. Ізраїльська влада вже наказала жителям регіону залишатися вдома.

Як повідомляє Times of Israel, прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу та міністр оборони Йоав Галант скликали термінову нараду з військовим керівництвом Ізраїлю для обговорення ситуації та подальших дій.

За даними видання, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила “стан готовності до війни”. 

Читайте також
Обирає ціль та складає графік авіаударів: Ізраїль впроваджує штучний інтелект у військові операції
ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю, а його бойовики проникли на територію країни: йдуть бої

Фото: Хамда Салхут/Тwitter

Ізраїль, ракетний удар, Сектор Газа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В Одесі пролунали вибухи: попередньо, область атакували Оніксами
ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю, а його бойовики проникли на територію країни: йдуть бої
Удар РФ по Харкову: загинули хлопчик та його бабуся, батьки з братом – у лікарні
Обстріл Харкова 6 жовтня 2023
Удар по Грозі: на поминках бійця загинули син із невісткою, донька, дружина, мати та батько
ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю, а його бойовики проникли на територію країни: йдуть бої
Вбили уві сні: тіло 10-річного хлопчика було загорнуте в ковдру
Загиблий під час обстрілу Харкова хлопчик
РФ вгатила ракетами по Донеччині: серед чотирьох поранених – дитина
Ракетні удари по Донецькій області 1 жовтня 2023

Завантаження

Ігри
Відео
Обстріл Харкова ракетами Іскандер: загинула 10-річна дитина та щонайменше 25 поранених

Ранковий обстріл Харкова: загинув 10-річний хлопчик та щонайменше 25 поранених.

Марта Бондаренко
Суперечки в Конгресі США: що буде з підтримкою України
ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю, а його бойовики проникли на територію країни: йдуть бої
Наживо з Вашингтона | Новий закон ВР, який варто знати | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю, а його бойовики проникли на територію країни: йдуть бої
Плащ-невидимка для ЗСУ | Шахраї продавали волонтерам уявні авто | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю, а його бойовики проникли на територію країни: йдуть бої
ДТП у Венеції: є загиблі | ЄС готує переговори про вступ… | Новини Факти ICTV за 04.10.2023
ХАМАС завдав ракетного удару по Ізраїлю, а його бойовики проникли на територію країни: йдуть бої
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь