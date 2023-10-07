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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Як поводитися українцям в Ізраїлі: у посольстві розповіли алгоритм дій

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна
Фото: Getty Images

Громадянам України, які наразі перебувають в Ізраїлі, потрібно ховатися в укриттях, дотримуватися тих рекомендацій, які дає командування тилу країни, та стежити за ситуацією.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

– Люди мають перебувати у максимально безпечних місцях, слухати команди, які надходять від місцевого уряду і чітко їх дотримуватися. Насправді катастрофа величезна і, звісно, ніхто її не очікував. Найбільша проблема в тому, що ізраїльська сторона до неї не була готова, – наголосив він.

Також Корнійчук зазначив, що в України немає технічної можливості евакуйовувати людей.

Зараз дивляться

Крім того, він вважає, що ближче до вечора ситуація буде зрозуміліша, оскільки саме тоді уряд Ізраїлю, ймовірно, зможе взяти її під контроль.

– Я абсолютно впевнений, що ситуацію буде взято під контроль найближчим часом, – додав він.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю, з боку сектору Гази по країні було завдано ракетного удару.

Ізраїль, війна, Війна в Ізраїлі, Сектор Газа, Українці
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