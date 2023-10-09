Террор открыл слишком много фронтов: Зеленский призвал к образованию международной коалиции

Президент Владимир Зеленский говорит, что на следующей неделе Украина будет работать вместе с партнерами ради единства мира в противостоянии террору.

Об этом он сообщил в видеообращении по итогам 8 октября.

Президент начал с того, что напомнил о своем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Сейчас смотрят

— Выразил соболезнования из-за многочисленных потерь от удара террористов. Премьер-министр проинформировал о ситуации по состоянию на сейчас и действиях сил обороны и безопасности Израиля, — сказал он.

По словам президента, между украинским посольством и полицией Израиля есть все необходимое сотрудничество для выяснения деталей об украинцах, которые оказались в районах боевых действий и обстрелов.

— К сожалению, подтвердилась гибель двух граждан Украины. Мои соболезнования родным и близким, — сказал он.

Глава государства добавил, что посольство Украины в Израиле и все украинские дипломаты, которые занимаются этим регионом, вместе с разведкой работают круглосуточно, чтобы помочь всем украинцам, которые нуждаются в помощи.

— Уже есть более сотни обращений в посольство от наших граждан. Установлено местонахождение пяти наших людей на юге Израиля, — сказал он.

Владимир Зеленский еще раз обратился ко всем гражданам Украины в Израиле: “пожалуйста, будьте внимательны и выполняйте инструкции местных сил безопасности”.

Президент подчеркнул, что сегодня очень важно, чтобы весь мир не остался в стороне от того, что произошло сейчас в Израиле, и “реагировал максимально принципиально”.

— Многих поразила дерзость террористического нападения. Дерзость и тщательная подготовленность. Если террористы могут себе это позволить, значит, это угроза далеко не одной стране. И на следующей неделе будем работать — вместе с нашими партнерами — ради единства мира в противостоянии террору. Различные международные мероприятия уже запланированы. Украинская позиция будет звучать, как всегда, в пользу единства и совместных действий, — сказал он.

Украинский лидер отметил, что “террор открыл уже слишком много фронтов против человечества“.

— Война против Украины. Война на Ближнем Востоке. Ужасные дестабилизации в Африке. Постоянные попытки спровоцировать кризис на продовольственном рынке мира. Быть сильным в таких условиях — это противостоять террору. Недостаточно быть великой страной. Недостаточно быть богатой страной. Недостаточно иметь амбиции. Быть сильным — это помогать защищать людей и жизни от любых проявлений террора. И именно это. Помогать, — сказал он.

В этом контексте Владимир Зеленский поблагодарил тех украинцев, которые спасают жизни и делают все, чтобы террор проигрывал.

Он отметил в Запорожской области капитана службы гражданской защиты Анатолия Безносого, фельдшера экстренной медицинской помощи Юлию Белибу и капитана полиции Сергея Хохоляка.

На Херсонщине президент отметил майора службы гражданской защиты Владимира Сергана, сержанта службы гражданской защиты Николая Силина, майора полиции Александра Скорняка и фельдшера экстренной помощи Виталия Рудакова.

Что касается Харьковщины, то здесь отмечены были мастер-сержант службы гражданской защиты Сергей Осыка, главный мастер-сержант службы гражданской защиты Александр Назарько, фельдшер Яна Фесенко.

— И, конечно, наши несокрушимые воины. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления… 58-я отдельная мотопехотная бригада, 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 44-я отдельная артиллерийская бригада. Просто молодцы, воины! Я благодарю за стойкость и уничтожение оккупанта! А также бригады, которые имеют успехи в наших наступательных действиях. Наша “Восьмидесятка” ДШВ, 24-я отдельная механизированная бригада и 93-я отдельная механизированная бригада “Холодный Яр”, — сказал он.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.