Терор відкрив занадто багато фронтів: Зеленський закликав до утворення міжнародної коаліції

Президент Володимир Зеленський каже, що наступного тижня Україна працюватиме разом із партнерами заради єдності світу в протистоянні терору.

Про це він повідомив у відеозверненні за підсумками 8 жовтня.

Президент почав з того, що нагадав про свою розмову із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

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– Висловив співчуття через численні втрати від удару терористів. Прем’єр-міністр поінформував про ситуацію станом на зараз та дії сил оборони й безпеки Ізраїлю, – сказав він.

За словами президента, між українським посольством та поліцією Ізраїлю є вся необхідна співпраця для з’ясування деталей про українців, які опинилися в районах бойових дій та обстрілів.

– На жаль, підтвердилася загибель двох громадян України. Мої співчуття рідним і близьким, – сказав він.

Глава держави додав, що посольство України в Ізраїлі та усі українські дипломати, які опікуються цим регіоном, разом із розвідкою працюють цілодобово, щоб допомогти всім українцям, які потребують допомоги.

– Вже є більш як сотня звернень до посольства від наших громадян. Встановлено місцеперебування п’яти наших людей на півдні Ізраїлю, – сказав він.

Володимир Зеленський ще раз звернувся до всіх громадян України в Ізраїлі: “будь ласка, будьте уважними та виконуйте інструкції місцевих сил безпеки”.

Президент наголосив, що сьогодні є дуже важливим, щоб увесь світ не залишився осторонь того, що сталося зараз в Ізраїлі, та “реагував максимально принципово”.

– Багатьох уразила зухвалість терористичного нападу. Зухвалість і ретельна підготовленість. Якщо терористи можуть собі це дозволити, значить, це загроза далеко не одній країні. І наступного тижня будемо працювати – разом із нашими партнерами – заради єдності світу в протистоянні терору. Різні міжнародні заходи вже заплановані. Українська позиція звучатиме, як завжди, на користь єдності та спільних дій, – сказав він.

Український лідер зауважив, що “терор відкрив уже занадто багато фронтів проти людства”.

– Війна проти України. Війна на Близькому Сході. Жахливі дестабілізації в Африці. Постійне намагання спровокувати кризу на продовольчому ринку світу. Бути сильним у таких умовах – це протистояти терору. Недостатньо бути великою країною. Недостатньо бути багатою країною. Недостатньо мати амбіції. Бути сильним – це допомагати захищати людей і життя від будь-яких проявів терору. І саме це. Допомагати, – сказав він.

В цьому контексті Володимир Зеленський подякував тим українцям, які рятують життя та роблять усе, щоб терор програвав.

Він відзначив в Запорізькій області капітана служби цивільного захисту Анатолія Безносого, фельдшера екстреної медичної допомоги Юлію Белибу та капітана поліції Сергія Хохоляка.

На Херсонщині президент відзначив майора служби цивільного захисту Володимира Сергана, сержанта служби цивільного захисту Миколу Сіліна, майора поліції Олександра Скорняка та фельдшера екстреної допомоги Віталія Рудакова.

Щодо Харківщини, то тут відзначені були майстер-сержант служби цивільного захисту Сергій Осика, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Олександр Назарько, фельдшер Яна Фесенко.

– І, звичайно, наші незламні воїни. Куп’янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Марʼїнський напрямки… 58-ма окрема мотопіхотна бригада, 79-та окрема десантно-штурмова бригада, 44-та окрема артилерійська бригада. Просто молодці, воїни! Я дякую за стійкість та знищення окупанта! А також бригади, які мають успіхи в наших наступальних діях. Наша “Вісімдесятка” ДШВ, 24-та окрема механізована бригада та 93-тя окрема механізована бригада “Холодний Яр”, – сказав він.

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