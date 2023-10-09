Обстрел Россией Херсона и второй день войны в Израиле: главные новости 8 октября

Дайджест новостей в Украине и мире за 8 октября 2023 года — читайте на Фактах ICTV.

• В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные отбили три атаки РФ вблизи Синьковки и Ивановки. Атаки включали минометные и артиллерийские обстрелы на разных направлениях, в частности на Слобожанском и Купянском направлениях.

Вместе с тем, войска Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

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По данным Генштаба, за сутки состоялось 33 боевых столкновения, армия РФ нанесла шесть авиаударов, осуществила 20 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Также известно о том, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

• Кремль использует атаки ХАМАС для информационных операций против Запада и поддержки России в конфликте с Украиной, пишут в американском Институте изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, Москва использует атаки движения ХАМАС на Израиль для уменьшения внимания Запада к Украине и уменьшения поддержки Украины в конфликте с Россией. Кремль обвиняет Запад в некорректном отношении к палестино-израильскому конфликту и вмешательстве в ее дела, пытаясь отвлечь внимание от ситуации в Украине.

• В свою очередь 8 октября в Израиле объявили о состоянии войны после второго дня атак со стороны палестинского движения ХАМАС. Израиль объявил о начале контртеррористической операции Железные мечи.

• Президент Украины Владимир Зеленский также провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время нападения боевиков ХАМАС.

По сообщению офиса Нетаньяху, кроме Зеленского, премьер-министр Израиля провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Джорджией Мелони и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. В заявлении офиса Нетаньяху указано, что “все они выразили поддержку права Израиля защищать себя так, как это потребуется”.

Впоследствии Зеленский сообщил детали разговора с Нетаньяху: премьер-министр рассказал президенту Украины о ситуации в Израиле и “действиях вооруженных сил и органов правопорядка по отражению нападения”.

— Солидарны с Израилем, который страдает от дерзкого масштабного нападения, и сочувствуем в связи с многочисленными жертвами. Сейчас важно сотрудничество между израильской полицией и украинскими дипломатами в вопросе безопасности и защиты граждан Украины в Израиле, — подчеркнул президент Зеленский.

• Президент США Джо Байден заявил, что официальный Вашингтон поддерживает Израиль и его право на самооборону. Он также добавил, что Штаты позаботятся о том, чтобы Иерусалим получил всю необходимую помощь и смог защищать себя от террористической угрозы. Кроме того, президент Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС.

• В общем, по состоянию на вечер 8 октября из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 600 человек.

• Ночью 8 октября российские войска обстреляли Херсон и Станислав Херсонской области. Днем удару подвергся поселок Киндийка.

Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, из-за очередного российского обстрела пострадал ребенок в Херсонской области.

• Оккупанты ударили по поселку Киндийка. Ранения получила 11-летняя девочка. Ранее из-за обстрела поселка пострадали три пожилых женщины. Огонь пришелся по территории вблизи церкви, — сообщил он.

Всего с начала суток на Херсонщине ранения различной степени получили 16 человек. Среди которых — 9-месячный ребенок.

• 8 октября умерла украинская певица, народная артистка Украины Нина Матвиенко, сообщила ее дочь Антонина.

Причина смерти — пока неизвестна. Смерть Нины Матвиенко прокомментировал президент Владимир Зеленский.

• Сегодня от нас ушла действительно народная артистка Украины. Во всех смыслах этого слова. Нина Митрофановна Матвиенко. Овации ее уникальному пению звучали в залах по всей Украине, в США, Канаде, Франции, Польше, Южной Корее, Мексике, в странах Латинской Америки и многих других местах планеты, — отметил он.

Президент добавил, что “с украинцами навсегда останутся ее непревзойденный аутентичный и действительно магический голос, ее народные лирические и обрядовые песни”.

• Были объявлены победители украинской премии Global Teacher Prize 2023. Награды получили воспитательница детсада из Харькова Виктория Душина и учительница лицея Лариса Фесенко из села Лесной Стенки на Купянщине. Каждая из победительниц получила грант в размере одного миллиона гривен.

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